Nel corso del daytime di Amici che è andato in onda il 5 dicembre Emanuel Lo ha rimproverato Kumo e Simone per non essersi proposti per la gara di improvvisazione della puntata di domenica scorsa. L'insegnante li ha invitati ad avere più coraggio, altrimenti il ballo non può essere il loro lavoro. Su Instagram molti fan hanno difeso i ragazzi dicendo che non si sono candidati a quella prova perché sono consapevoli dei loro limiti in alcuni stili di danza.

Il discorso del maestro ai suoi alunni

Dopo aver accettato il compito che la maestra Celentano ha assegnato ai suoi allievi Kumo e Simone (anche Raimondo Todaro ha fatto altrettanto con Giovanni e Nicholas), Emanuel Lo ci ha tenuto a fargli un importante discorso.

Il professore si è detto risentito dal comportamento poco coraggioso che i due alunni della sua squadra hanno avuto domenica scorsa, quando Maria De Filippi ha chiesto a ogni team di candidare un suo componente per una gara di improvvisazione e versatilità. Infatti i suoi ballerini si sono tirati fuori e hanno proposto Sofia o Lucia.

Il docente di hip-hop ha spiegato che non devono mai tirarsi indietro se vogliono fare i danzatori di professione: "Siete qui per ballare, quindi dovete ballare oppure cambiate lavoro".

Il parere del pubblico social

Sotto al video che la pagina Instagram di Amici ha postato il 5 dicembre per aggiornare i follower sul rimprovero che Emanuel ha fatto ai suoi allievi, è possibile leggere il parere di chi pensa che i ballerini non avrebbero commesso nessun errore.

"Ma il senso di lamentarsi quale è? Dovevano scegliere e l'hanno fatto. Tutti hanno mandato chi per loro era più forte", ha commentato un fan schierandosi con Kumo e Simone.

Della stessa opinione è un'altra spettatrice che ha scritto: "Emanuel ha esagerato. Anche gli altri hanno mandato chi ritenevano più forte della loro squadra".

Questo confronto si è concluso con una verifica che il maestro ha voluto fare ai due ragazzi: anche se ha ritenuto poco più che sufficienti le improvvisazioni di entrambi i danzatori, l'insegnante li ha penalizzati con un 4 per il poco coraggio che hanno avuto in studio domenica scorsa.

Lacrime e nuovi compiti in casetta

Il resto del daytime odierno di Amici è stato dedicato alla crisi che Simone ha avuto dopo aver iniziato a preparare la coreografia di neoclassico che la maestra Celentano ha assegnato a lui e ad altri tre ballerini della scuola.

Il ragazzo ha pianto sia in sala prove che in casetta, confermando di non sentirsi all'altezza della situazione e delle tante difficoltà che si stanno presentando durante il percorso di studi.

Anna Pettinelli, invece, ha dato un nuovo compito a Petit: visto che Mida (supportato da Lorella Cuccarini) si è rifiutato di preparare il brano "Grande amore" che lei gli aveva chiesto di studiare, l'insegnante ha girato la stessa prova al cantante del team Zerbi sperando che accetti.