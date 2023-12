Alessandro Vicinanza è tornato a Uomini e donne, oggi, dopo la rottura del fidanzamento con Ida Platano. All'interno del dating show, Vicinanza ha subito ritrovato la sua vecchia fiamma, Roberta De Padua, con i due che hanno deciso di riprendere in mano un rapporto mai del tutto sopito.

Alessandro, amante dei viaggi, dello sport e della buona cucina, ha un amore smodato per la nipotina e per i suoi cani.

Chi è Alessandro, l'ex di Ida: 40 anni, di Salerno, adora la nipotina e i suoi cani

Alessandro, classe 1983, è originario di Salerno e proprio nella sua città natale ha frequentato il Liceo Scientifico.

Più in là ha conseguito la laurea in economia presso l'università di Fisciano. Per un certo periodo ha lavorato come dottore commercialista, in seguito ha deciso di cambiare ed è diventato titolare di un'azienda che si occupa di addobbi floreali per eventi con sede a Salerno.

Sbirciando il suo profilo Instagram, si nota che è seguito da ben 123mila followers. Il cavaliere posta molti scatti della sua vita quotidiana che lo ritraggono spesso con la nipotina Alessandra. Alessandro nutre anche un grande amore per i cani, lo sport e la buona cucina. Ama anche i viaggi e proprio per festeggiare i suoi 40 anni, lo scorso agosto, è volato a New York in compagnia dell'allora fidanzata Ida Platano.

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e donne e ritrova Ida e Roberta

Alessandro Vicinanza ha fatto il suo ritorno a Uomini e donne nella puntata trasmessa su Canale 5 il 5 dicembre. In studio il cavaliere ha rivisto la sua ex fidanzata Ida Platano e la sua vecchia fiamma Roberta Di Padua. Una situazione che ai più è sembrata imbarazzante, come ha dichiarato anche Maria De Filippi in puntata.

Ma tant'è, il cavaliere di Salerno ha deciso di voltare pagina sedendosi nel parterre Over, pronto a trovare la donna giusta per lui.

La stessa cosa che ha fatto la sua ex Ida qualche settimana fa, quando ha accettato di salire sul trono di Uomini e donne. Non poteva di certo mancare un confronto tra lui e Ida, vista la recente rottura.

Confronto che è stato particolarmente acceso, visto che i due hanno dato una versione dei fatti piuttosto differente sulla fine della loro storia.

Roberta e Alessandro pizzicati a Ponte Milvio: la conoscenza continua

I due hanno deciso di guardare avanti e conoscere nuove persone. Vicinanza non ha perso tempo e ha riallacciato subito i rapporti con Roberta Di Padua. La dama di Cassino ha sempre ammesso di non aver mai dimenticato Alessandro dopo il loro breve flirt dell'anno scorso. Sembra che anche il 40enne di Salerno sia ancora interessato a Roberta visto che l'ha subito invitata a ballare a centro studio.

Stando alle anticipazioni sulle puntate che non sono ancora andate in onda ma che sono già state registrate, pare che lei avesse inizialmente deciso di troncare sul nascere tutto perché lui si è dichiarato interessato a conoscere anche ad altre donne del parterre.

Dopo le cose sono rientrate e i due hanno ripreso la loro frequentazione fuori dal programma: lo testimoniano alcuni scatti apparsi sul web poche ore fa che li ritraggono insieme in un locale a Roma in zona Ponte Milvio: la segnalazione è pervenuta a Deianira Marzano da una utente, a quel punto l'influencer l'ha subito resa pubblica.