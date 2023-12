Domenica 10 dicembre è in programma un nuovo appuntamento con Amici 23 su Canale 5, dove si scoprirà il destino di Dustin e Ayle.

I due concorrenti risultano entrambi a rischio eliminazione dal cast: il cantante si ritroverà a dover affrontare una sfida diretta per confermare o meno il suo banco, mentre Dustin scoprirà se gli verrà ridata la maglia dopo che la prof Alessandra Celentano aveva deciso di sospenderlo, non soddisfatta della sua performance in studio.

Tra gli ospiti di questo appuntamento, invece, non potranno esserci i volti del prossimo Festival di Sanremo, dato che il regolamento vieta la partecipazione in altre trasmissioni fino alla messa in onda della kermesse.

Il ballerino Dustin a rischio uscita dopo la sospensione della maglia

Dustin si è ritrovato a fare i conti con la sospensione della maglia dopo aver eseguito un compito che gli è stato affidato da Emanuel Lo di neoclassico.

L'esibizione non ha convinto Emanuel e neppure Alessandra Celentano, insegnate titolare del ballerino, che a quel punto ha deciso di punirlo dandogli un sonoro "4" in pagella.

Il regolamento dello show prevede che in caso di insufficienza ricevuta dal proprio professore, l'allievo deve lasciare lo studio e ha la sospensione della maglia.

Dustin dovrà impegnarsi tutta la settimana per cercare di riconquistare la fiducia della sua insegnante e provare così a riavere la maglia e di conseguenza il suo banco all'interno del cast del talent show di Maria De Filippi.

Ayle in sfida diretta e rischia l'eliminazione: anticipazioni Amici 23 del 10 dicembre

Oltre a Dustin, anche il cantante Ayle è tra i concorrenti a rischio eliminazione dal cast nel corso della prossima puntata di domenica 10 dicembre.

Il cantante, al termine dell'ultima puntata trasmessa su Canale 5, si è piazzato in fondo alla classifica settimanale dei cantanti, finendo in sfida diretta.

Domenica pomeriggio, durante il talent show di Mediaset, lo spettacolo lo vedrà competere con il suo sfidante. Successivamente, un giudice esterno dovrà decidere se farlo continuare il percorso nel programma o eliminarlo definitivamente.

Tra gli ospiti della prossima puntata non potranno esserci i Big di Sanremo 2024

In attesa di scoprire il destino dei due allievi durante la prossima puntata del talent show sicuramente non parteciperanno come ospiti i cantanti protagonisti della prossima edizione del Festival di Sanremo.

Il nuovo regolamento della kermesse musicale condotta e diretta da Amadeus prevede il divieto di partecipare ad altre trasmissioni televisive dal giorno in cui viene annunciato l'elenco dei Big in gara fino alla messa in onda della manifestazione canora.

Quindi gli alluni di Amici delle passate edizioni come Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Irama e The Kolors di sicuro non potranno partecipare al programma.