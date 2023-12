La maestra Alessandra Celentano ha deciso di mettere di nuovo alla prova i ballerini di Amici assegnandogli un compito difficile: la coreografia che Dustin ha eseguito nell'ultima puntata e che gli è valsa il primo posto in classifica. Kumo si è detto contento di questa prova ma Simone l'ha criticato dandogli dell'incoerente: tra i due c'è stata una piccola lite che i fan su Instagram hanno commentato schierandosi dalla parte del danzatore hip-hop.

Discussioni nella scuola

Il daytime di Amici che è andato in onda l'11 dicembre ha aggiornato i fan su quello che è successo nella scuola dopo l'ultima puntata.

Simone e Nicholas non hanno apprezzato le giustificazioni che Kumo ha dato in studio quando la maestra Celentano ha criticato tutti i ballerini per come hanno affrontato il suo compito, anzi entrambi l'hanno etichettato come una persona incoerente.

"Oggi litigo", ha detto Galluzzo rientrando in casetta dopo la registrazione dello speciale che è andato in onda domenica 10. Il danzatore hip-hop al quale Emanuel ha sospeso la maglia dopo il compito di classico, però, ha difeso le proprie ragioni e ha ribadito di avere molta stima di Alessandra e del lavoro che fa con tutti loro.

Nuova assegnazione per i titolari della classe

La tensione tra i ballerini di Amici è aumentata quando hanno scoperto che tutti dovranno preparare un'altra coreografia di Dustin, l'assolo che ha eseguito in studio domenica scorsa.

Giovanni si è lamentato del compito mentre Kumo ha ringraziato la maestra Celentano per l'ennesima opportunità che ha dato a tutti di studiare e migliorare.

In sala relax, però, Simone ha attaccato il compagno di classe sostenendo che cambierebbe opinione in base alle situazioni, come se volesse arruffianarsi gli insegnanti pur non essendo d'accordo con i loro metodi.

Quando Galluzzo ha iniziato ad alzare la voce per imporre il suo pensiero, però, Kumo ha sbottato: "Placati e non urlare".

La discussione non si è risolta, anzi il ballerino hip-hop è rientrato in casetta da solo e contrariato per l'atteggiamento di alcuni colleghi.

Il parere del pubblico

Sotto al video della lite che è stato caricato sulla pagina Instagram di Amici è possibile leggere il parere dei fan, quasi del tutto a favore di Kumo e dell'atteggiamento propositivo che ha avuto di fronte all'assegnazione della maestra Celentano.

"Lui è maturo, gli altri no. C'è chi studia e si mette in gioco e chi si lamenta e fa solo spettacolo", "Lo attaccano solo perché sono invidiosi", "Kumo ha sempre detto quello che pensa senza fare giri di parole, non ha senso che siano contro di lui", "Ci sono modi e modi di dire le cose, Simone placati per davvero", questi sono i commenti di chi non ha apprezzato la veemenza con la quale Galluzzo si è scagliato contro il compagno di classe nel daytime dell'11 dicembre.