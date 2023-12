L'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore continuerà a sorprendere i telespettatori con nuovi e avvincenti colpi di scena. In particolare, nelle puntate in onda dal 18 al 22 dicembre 2023 Marta continuerà a nascondere la relazione avuta mentre era negli Stati Uniti. Inoltre, la giovane Guarnieri convincerà Matilde ad allontanarsi da Tancredi. Quest'ultima, perciò, deciderà di partire per il Giappone.

Tancredi è in crisi per Matilde, Flora gelosa di Adelaide

Marta verrà a conoscenza della relazione tra Matilde e Vittorio. Nel frattempo, Tancredi sarà in crisi dopo l'allontanamento della moglie e rivelerà ad Adelaide e alla cugina di essere il responsabile dell'incendio che distrusse il mobilificio Frigerio.

Intanto, Flora inizierà a sospettare che la contessa abbia nuovamente fatto breccia nel cuore di Umberto, anche se quest'ultimo negherà che sia così. Marcello, stando alle anticipazioni, capirà che, almeno per il momento, Adelaide non voglia impegnarsi seriamente con lui. Nel frattempo, Armando proporrà alla nipote Rosa un lavoro part-time al Paradiso delle signore. Irene sarà ben contenta di avere una nuova Venere per tutto il periodo natalizio.

Vittorio rivede Marta

Marcello, non si arrenderà con Adelaide e le farà una sorpresa. La contessa finirà per passare la notte fuori. Umberto ne sarà infastidito e chiederà alla donna delle spiegazioni. Nel frattempo, al Paradiso delle signore andrà avanti l'iniziativa di Conti di regalare libri usati alla clientela.

Proprio all'interno di uno di questi, Clara troverà una lettera d'amore. Dopo averla letta, sospetterà che la missiva sia stata spedita a Gianlorenzo Botteri. Perciò, la consegnerà a Maria perché provveda a restituirla allo stilista. Quest'ultimo, però, non reagirà bene. La giovane Boscolo, allora, deciderà di scoprire chi sia l'autrice della lettera.

Intanto, Vittorio e Marta si ritroveranno dopo molto tempo faccia a faccia.

Marta consiglia a Matilde di partire, Conti lo scopre

Il Natale sarà ormai alle porte e al Paradiso delle signore i clienti acquisteranno regali per i propri familiari. Tra questi si distinguerà un ragazzino, intenzionato a comprare un dono alla mamma.

Quando emergerà l'identità sia del bambino che della madre, tutti rimarranno stupìti, specialmente Botteri. Nel frattempo, Matteo sorprenderà Maria con un regalo, ma la ragazza non saprà se accettare o meno. Intanto, Marta consiglierà a Matilde di allontanarsi per un po' da Tancredi. La donna accoglierà il suggerimento e partirà per il Giappone. Vittorio scoprirà che Marta è responsabile della partenza dell'amata Frigerio. La giovane Guarnieri, nel frattempo, non avrà ancora trovato il coraggio per confessare al padre di avere avuto una relazione mentre si trovava negli Stati Uniti.

Conti tronca i rapporti con Marta, ipotesi trame future

Nelle puntate successive alla partenza di Matilde potrebbe avvenire qualcosa che il pubblico non immaginerebbe mai: Vittorio infuriato con Marta.

Infatti, dopo avere appreso che quest'ultima avrà suggerito a Matilde di lasciare Milano, il direttore del grande magazzino potrebbe decidere di non avere più alcun rapporto con l'ex. Non bisogna dimenticare che la figlia di Umberto un anno fa chiese al marito l'annullamento del matrimonio. Dopo la ripartenza della giovane per gli Stati Uniti e, dunque, dopo la separazione dei due coniugi, la richiesta di annullamento fu l'ennesima coltellata al cuore dell'uomo. Adesso che il direttore del Paradiso ha deciso di andare avanti con la sua vita accanto ad un'altra donna, l'ex moglie si rifà viva e ostacola il rapporto tra i due. È naturale che Conti possa avere una reazione negativa al comportamento dell'ex moglie. In ogni caso, non si tratta di anticipazioni, ma soltanto di ipotesi su come potrebbe reagire l'uomo alla partenza di Matilde.