Manca una settimana esatta alla prima registrazione di Amici del 2024. Maria De Filippi registrerà il 15° speciale il 4 gennaio prossimo, giorno in cui si scoprirà il verdetto delle sfide che Petit e Martina hanno in sospeso da prima della pausa natalizia. I ragazzi sono già al lavoro per preparare sia le esibizioni della puntata che quelle che proporranno a Capodanno in musica.

Il 31 dicembre gli alunni saranno ospiti di Capodanno in musica

Gli alunni di Amici hanno passato qualche giorno a casa con i parenti ma ieri, 27 dicembre, sono rientrati nella scuola per preparare tutte le esibizioni che proporranno al pubblico a breve.

Sui profili social del talent show infatti, nelle scorse ore, è stato caricato un video che conferma la fine delle vacanze per tutti i titolari: Mida ha scoperto di aver conquistato il disco d'oro con il singolo "Rossofuoco" proprio appena è tornato in casetta (gli allievi sono stati fuori solo il 24, il 25 e il 26/12).

Come è noto da qualche settimana, inoltre, i cantanti e i ballerini della classe saranno ospiti dello show Capodanno in musica. Il 31 dicembre tutti i protagonisti del cast saliranno sul palco allestito in piazza a Genova per attendere insieme ai telespettatori l'arrivo del 2024 (la trasmissione andrà in onda in diretta su Canale 5 e sarà condotta da Federica Panicucci).

I temi della 15esima puntata

Sempre in queste ore, però, i fan di Amici hanno scoperto quando ricominceranno le riprese.

La registrazione del 15° speciale è fissata per giovedì 4 gennaio, quindi tre giorni prima della messa in onda su Canale 5. Il talent show condotto da Maria De Filippi tornerà a far compagnia al pubblico domenica 7 e lo farà con una puntata decisiva per il percorso di almeno due allievi della classe.

Uno degli ultimi daytime ha aggiornato i telespettatori su un compito che le tre squadre della categoria canto hanno affrontato prima delle vacanze. I professori Zerbi, Pettinelli e Cuccarini più il maestro Pennino hanno assegnato un voto alle performance dei rappresentanti di ogni team.

Mew ha ottenuto la valutazione più alta e per questo ha guadagnato l'immunità per sé e per i compagni Mida e Sarah.

Petit e Martina, invece, sono finiti in sfida (a deciderlo sono stati gli stessi ragazzi).

Inizia la corsa al serale

Al rientro dalla pausa natalizia Petit e Martina si confronteranno con due talenti esterni per cercare di riconfermarsi nella classe: queste sfide saranno al centro della puntata di Amici che verrà registrata il 4 gennaio, ma che sarà trasmessa in tv la domenica successiva.

Tra una settimana ricominceranno anche le consuete gare di canto e di ballo, così come le classifiche che presto saranno decisive per il percorso di tutti i ragazzi.

Intorno a metà marzo, infatti, inizierà la fase serale del talent show e i professori dovranno scegliere quanti e quali titolari promuovere.