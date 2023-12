L'atmosfera rilassata di Un posto al sole di questo periodo natalizio è destinata a durare molto poco. Le anticipazioni delle prossime puntate vedono Diego e Raffaele mettersi nei guai per cercare di salvare Ida, incastrata da Roberto e Marina, che ora si godono indisturbati la compagnia del piccolo Tommaso, credendo di aver fatto centro con il loro ignobile piano. Entrambi sanno che Diego e Ida sono molto legati e hanno agito in fretta anche per separarli, consapevoli della possibilità che la vera storia di Tommy venisse alla luce con tutte le conseguenze del caso.

Un posto al sole anticipazioni: Diego e Raffaele provano a salvare Ida

Marina e Roberto hanno ingannato Ida, facendo leva sulle difficoltà economiche della sua famiglia. Hanno dato una grossa cifra a sua zia e al fratello, e in cambio hanno chiesto loro di non far ripartire Ida, così da tornare indisturbati a Napoli con il piccolo Tommaso. Ida ha capito immediatamente la gravità della situazione e ha provato a fuggire, ma è stata chiusa a chiave nella sua camera, mentre gridava e implorava di poter uscire. In queste puntate dal clima natalizio Upas ha virato sul altri argomenti decisamente più leggeri, ma presto si tornerà a parlare di questa spinosa situazione. Diego capirà che c'è qualcosa che non va e coinvolgerà anche papà Raffaele per cercare di salvare Ida, la ragazza della quale si è innamorato.

Pare che i due, nel disperato tentativo di riportarla a casa, si mettano in pericolo.

Marina e Roberto tremano

Ferri e Marina dovranno cercare di limitare i danni. Dunque si presuppone che Diego e Raffaele riescano nella loro pericolosa impresa, riportando a Napoli Ida. Gli spoiler non forniscono ulteriori dettagli in merito, si dovranno aspettare le nuove puntate per sapere come evolverà la situazione e che ne sarà di Ida, tradita dalla sua stessa famiglia che ha sempre aiutato.

Ida e Diego, un atteso lieto fine

Diego è sempre stato molto sfortunato in amore nella lunga storia di Un posto al sole. I fan sperano che possa arrivare il lieto fine con Ida, che è riuscita ad aprirsi con lui grazie alla sua dolcezza e pazienza. Se Diego riuscisse anche a liberarla dalle grinfie della zia e del fratello, non avrebbe più dubbi su quanto sia realmente innamorato di lei, disposto persino a rischiare la vita.

Se Diego e Ida diventassero una coppia a tutti gli effetti - ipotesi molto probabile - Marina e Roberto dovranno far fronte a grossi problemi e chissà cosa si inventeranno per impedire che la storia sul piccolo Tommaso venga alla luce, oltre che al loro losco piano per mettere Ida al tappeto portandole via Tommy.