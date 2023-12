Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda nel preserale di Rai 3 da mercoledì 27 a venerdì 29 dicembre 2023 annunciano che Clara (Imma Pirone) dopo alcuni tentativi riuscirà a convincere Eduardo (Fiorenzo Madonna) a interrompere la loro fuga all’estero e a fare rientro in Italia insieme a lei. A quel punto, dopo aver minacciato Alberto (Maurizio Aiello), Sabbiese dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto.

Antonio decide di fingere di non sapere della relazione tra la mamma e Damiano, Micaela e Samuel si scontrano

Il piccolo Antonio (Eduardo Scafora) rimarrà molto turbato dall’intuizione di Manuel (Manuel D'Angelo) sulla relazione tra sua mamma e Damiano. Il figlio di Viola, infatti, non sembrerà reagire positivamente alla notizia. Il bambino, però, deciderà di fingere di non sapere niente e comincerà a fare delle domande molto scomode a papà Eugenio (Paolo Romano), che si troverà in difficoltà.

Nel frattempo, dopo l'ennesimo litigio, Micaela avrà un duro faccia a faccia con Samuel a causa del loro modo differente di vivere la relazione. La ragazza, infatti, non avrà alcuna intenzione di fare troppo sul serio.

Sarà Nunzio (Vladimir Randazzo) a suggerire una strategia all’amico, per far sì che Micaela (Gina Almirante) cambi idea.

Serena (Miriam Candurro), intanto, si comporterà in maniera alquanto sospetta agli occhi di Mariella (Antonella Prisco), la quale cercherà di vederci chiaro una volta per tutte.

Eduardo decide di costituirsi, Alberto vuole togliere Federico a Clara, Renato non vuole deludere Otello

Eduardo Sabbiese, persuaso da Damiano, deciderà di consegnarsi spontaneamente alla polizia, decretando ufficialmente la fine della sua latitanza. Alberto, nel frattempo, sarà sul piede di guerra e cercherà di togliere una volta per tutte Federico alla sua ex Clara.

Renato (Marzio Honorato), infine, sarà impegnato a trovare una soluzione per non deludere Otello, visto che si è dimenticato di portargli un regalo dalla sua vacanza in Sicilia.

Ipotesi sul futuro: Viola può rimanere incinta di Damiano, Diego può riuscire a salvare Ida

Visto che i piccoli Antonio e Manuel hanno ormai scoperto la relazione di Viola e Damiano, i due innamorati non dovranno più nascondersi e potranno frequentarsi con più assiduità. Non si può escludere che Viola, nelle future puntate dello sceneggiato, possa scoprire di essere in attesa di un figlio dal poliziotto Renda. Un'eventualità che aprirebbe nuovi scenari del tutto inaspettati.

Diego Giordano (Francesco Vitiello), invece, è sempre più in ansia perché non ha notizie di Ida (Marta Anna Borucinska) e potrebbe presto capire che c'è qualcosa che non va. Non si può escludere che alla fine sarà proprio lui a salvarla dalle grinfie di Marina e Roberto. Occorre comunque precisare che queste sono solo delle ipotesi e non delle anticipazioni ufficiali.