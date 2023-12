Nelle puntate di sabato 30 e domenica 31 dicembre di Terra Amara la protagonista Zuleyha riceverà delle notizie riguardanti Demir, di cui non vi sono notizie da quando è scomparso in seguito a un agguato avvenuto a Villa Yaman. Dopo aver ingaggiato un detective, l'ex sarta apprenderà che suo marito si trova a Cukurova, ma non è detto che sia vivo.

Verrà fatta luce anche su Umit, il cui corpo sarà ritrovato privo di vita sul fondo di una scarpata. La notizia scuoterà Fikret, il quale si offrirà di pagarle il funerale.

Ritrovato il corpo di Umit, intanto è feeling tra Betul e Fikret

Nella puntata di sabato 30 dicembre sarà rinvenuto un cadavere in fondo a una scarpata: si tratterà di Umit. Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti la dottoressa sarebbe deceduta a causa di un incidente stradale. Fikret sarà molto dispiaciuto per la sua morte e si accollerà le spese per il funerale.

Intanto a Cukurova inizierà il pettegolezzo che tra Fikret e Zuleyha ci sia una relazione. Quando Lutfiye verrà a sapere delle voci di paese, non esiterà a informare Fekeli in modo che possano intervenire sulla vicenda.

Nel frattempo Cumali sarà arrestato e il comandante della gendarmeria si presenterà a villa Yaman per informare Zuleyha che l'uomo che aveva rapito il piccolo Adnan non era affatto il padre biologico di Uzum, come invece aveva inizialmente affermato.

Intanto Betul riceverà una visita da Fikret, il quale vorrà ringraziarla per aver tratto in salvo Kerem Ali dalle fiamme che hanno rischiato di distruggere la casa di Fekeli. I due finiranno per trascorrere la giornata insieme e si instaurerà un certo feeling. Sermin non gradirà affatto l'avvicinamento fra sua figlia e Fikret e le chiederà di restare focalizzata sul suo obiettivo: appropriarsi dell'azienda Yaman.

Intanto Betul avrà un problema all'auto e si recherà in officina per farla riparare, qui incontrerà Abdulkadir e apprenderà della sua intenzione di comprare alcuni terreni in paese.

Zuleyha ingaggia un detective

Nell'appuntamento di domenica 31 dicembre si scoprirà che il vero nome dell'uomo che ha aveva rubato l'identità del padre di Uzum è in realtà Durmus.

Intanto Betul non si accontenterà dell'azienda di Demir ma vorrà mettere le mani anche sulle ricchezze di Fekeli, pertanto penserà di avvicinarsi sempre più a Fikret.

Nel frattempo i pettegolezzi riguardo una relazione tra Fikret e Zuleyha giungeranno all'orecchio di Fekeli, che si dirà disposto a cambiare casa pur di non alimentare le voci di paese.

Zuleyha, intanto, sarà concentrata su ben altro. Il detective da lei assunto le rivelerà che è stato Mehmet Kara ad acquistare una quota delle azioni dell'azienda Yaman. Inoltre, l'ex sarta riceverà notizie dal marito Demir, scomparso ormai da parecchi giorni: non è chiaro se sia vivo o morto ma si trova certamente a Cukurova.

Zuleyha sarà contesa da due uomini: i fan divisi

Prossimamente, dopo il ritrovamento del corpo di Demir, Zuleyha volterà pagina e sarà contesa da due uomini: Fikret e Hakan.

La maggior parte dei fan di Terra amara che in questi giorni commentano sui social vorrebbero che l'ex sarta si metta con il fratellastro di Demir. "Fikret è più bello", "Questa non sa stare sola, vuole sempre un uomo accanto a sé" o anche "Hakan non si può vedere, meglio Fikret": sono questi alcuni dei commenti che circolano sui social.