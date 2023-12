Amadeus ha svelato al Tg1 i nomi dei 27 Big ufficiali che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2024 in programma dal 6 al 10 febbraio.

Tanti i nomi di spicco della musica italiana, tra cui Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Irama ma anche il ritorno dei Ricchi e Poveri.

Numerosi gli artisti che provengono dal mondo di Amici di Maria De Filippi: tra cui Emma Marrone, Annalisa, Alessandra Amoroso e la giovanissima Angelina Mango.

Chi sono i cantanti ufficiali del Festival di Sanremo 2024: Angelina Mango confermata

Il direttore artistico della kermesse musicale ha svelato al Tg1 che saranno 30 i concorrenti ufficiali di questa 74^ edizione: 27 Big e 3 nuove proposte selezionate dalla finale di Sanremo Giovani il prossimo 19 dicembre.

L'elenco ufficiale si è aperto con il nome di Fiorella Mannoia, seguita dal rapper Geolier, reduce da una stagione musicale a dir poco trionfante in cui ha scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese.

Le porte del teatro Ariston si riapriranno anche per Dargen D'Amico e per Emma Marrone, che in passato è stata anche co-conduttrice della kermesse al fianco di Carlo Conti e Arisa.

Il cast dei Big prevede poi la presenza di Fred De Palma e quella di Angelina Mango, una delle ultime "creature" nate dal cast del talent show di Maria De Filippi, anche lei proveniente da un'estate a dir poco trionfante con i suoi singoli di successo.

Spazio anche a La Sad, Diodato, Il Tre, Alfa, Il Volo e al duo composto da Francesco Renga e Nek.

Alessandra Amoroso debutta al Festival di Amadeus

Sempre per il mondo di Amici, nel cast del prossimo Festival figura anche il nome di Alessandra Amoroso. La cantante salentina per la prima volta in assoluto parteciperà alla kermesse come concorrente in gara.

Negli anni precedenti AA concludere l'elenco dei 27 Big vi è la cantante Annalisa: tra i volti di spicco della musica pop italiana di questo momento, presente in classifica con diversi tormentoni di grande successo come Bellissima e Mon Amour.

Per quanto riguarda il cast di conduttori della kermesse, Amadeus aveva svelato la presenza di Marco Mengoni alla prima serata, mentre in quella del mercoledì sera ci sarà la cantante Giorgia.

La terza serata avrà come protagonista la comica Teresa Mannino, poi toccherà a Lorella Cuccarini nel quarto appuntamento e infine a Fiorello.

Grande attesa per il ritorno dei Negramaro e quello di Irama, mentre Gazzelle debutterà per la prima volta tra i Big.

La lista ufficiale diramata da Amadeus prevede anche la presenza di: Mahmood, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Mr Rain, Maninni e Ricchi e Poveri.

Annalisa torna nel cast dei Big della kermesse musicale

