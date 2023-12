Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno affrontato la puntata più difficile del proprio percorso all'interno della casa del Grande Fratello. L'ex coppia, durante la diretta di sabato 2 dicembre, ha assistito all'ingresso di Greta Rossetti come concorrente ufficiale del reality. Se ora Mirko dovrà convivere con le sue due ex fidanzate, Perla sarà costretta a stare sotto lo stesso tetto di colei che ha contribuito alla fine della sua relazione e convivenza. Dopo aver resistito per tutta la puntata, al termine Perla si è appartata e quando la sua amica Letizia l'ha raggiunta è scoppiata in lacrime e ha confessato di vivere davvero molto male tutta la situazione, che mai e poi mai avrebbe dovuto affrontare.

Le lacrime di Perla

Perla ha avuto un crollo emotivo dopo la puntata del Grande Fratello del 2 dicembre. Greta, come già i fan della Vatiero le avevano annunciato urlandolo fuori dalle mura della casa, è entrata nel reality ed è diventata una concorrente.

Le espressioni allibite di Vatiero hanno parlato chiaro durante tutta la diretta, ma è stato solo alla fine che si è sciolta in lacrime, ammettendo tutto il suo disagio.

Letizia, vedendo la sua amica in difficoltà e da sola, l'ha raggiunta preoccupandosi di farla cenare, ma lei ha rifiutato subito, ammettendo di non avere minimamente fame. "Non poteva capitarmi cosa peggiore. Non pensavo mi schiaffassero una cosa del genere in faccia", ha detto Perla piangendo e tenendosi la faccia tra le mani.

A questo punto, Letizia l'ha spinta a sfogarsi, ammettendo che lei stessa si sarebbe trovata in grande difficoltà di fronte a questa situazione surreale, inoltre l'ha spinta a tirare fuori tutta la maturità e la forza dimostrata fino ad ora.

Primo confronto tra Greta e Mirko

"Non ci sto a tutto questo", ha poi proseguito Perla visibilmente scossa.

La giovane ha proseguito aggiungendo che il contesto è già molto difficile di per sé, ma adesso l'arrivo di Greta complica il suo percorso, proprio ora che il suo riavvicinamento con Mirko era divenuto visibile a tutti, sia dentro che fuori la casa. Secondo Vatiero si starebbe giocando con i sentimenti.

Dal canto suo anche Mirko è apparso infastidito e ha avuto un primo confronto con Greta che ha confermato la sua volontà di non volersi mettere in mezzo tra lui e Perla. Mirko ha sottolineato che nella casa ognuno fa il suo percorso ma dalle prime battute sembra quasi scontato, che lo scontro tra i tre vertici del triangolo amoroso non tarderà ad arrivare.