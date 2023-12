Belen Rodriguez rompe il silenzio su Stefano De Martino a distanza di alcuni mesi dalla loro rottura e svela di essere stata tradita.

La showgirl argentina ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista concessa a Domenica In, svelando per la prima volta di aver sofferto di depressione e di essere arrivata a pesare 49 chili. Aggiungendo anche di essere stata trascurata da Stefano.

La verità di Belen a Domenica In e perché è finita con Stefano De Martino

Dopo aver lasciato la conduzione di Tu si que vales e Le Iene, Belen aveva scelto di perseguire la strada del silenzio e in questi mesi non ha mai proferito parola in tv né sui giornali.

La showgirl non aveva parlato pubblicamente neanche della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, dopo che i due avevano scelto per l'ennesima volta di riprovarci.

La verità è venuta fuori nelle scorse ore a Domenica In, dove la showgirl ha scelto di raccontarsi senza filtri e per la prima volta ha svelato di essere stata tradita dal padre di suo figlio Santiago.

'Stefano mi ha tradita', la confessione della showgirl argentina a Domenica In

"Stefano mi ha tradita sia letteralmente che nella fiducia", ha dichiarato la showgirl, aggiungendo che il suo rapporto con lui sarebbe iniziato con un tradimento, al quale avrebbe scelto di non dare peso.

Rodriguez nel salotto domenicale di Mara Venier ha aggiunto di aver avuto modo di parlare anche con alcune delle donne che avrebbero avuto delle scappatelle assieme al suo ormai ex compagno.

"Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro", ha dichiarato a Domenica In, senza svelare i nomi delle presunti amanti del conduttore tv napoletano.

La showgirl confessa per la prima volta di aver sofferto di depressione

Nel corso della sua prima intervista televisiva dopo il lungo silenzio, Belen ha raccontato al pubblico di aver sofferto di depressione e di aver passato uno dei periodi più bui della sua vita.

"Ho sofferto di depressione. Ero arrivata a pesare 49 chili, non mangiavo più non volevo più alzarmi dal letto", ha dichiarato la showgirl, aggiungendo che alla fine ha trovato il coraggio e la forza per combattere e riprendersi.

Anche in questo caso, Belen non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti del padre di suo figlio. "Stefano non mi ha mai aiutata, non ha saputo farlo, probabilmente perché non mi amava", ha sentenziato la showgirl nello studio di Domenica In.