Margarita metterà alle strette Ayala: "Se Martina va in prigione ti lascio per sempre", dirà nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni rivelano che Ayala proporrà di chiamare la polizia per indagare sul suo avvelenamento, ma Margarita sarà certa che Martina finirebbe nei guai. La ragazza, disperata, urlerà la sua innocenza, ma la boccetta della cicuta nella sua stanza sarà una prova difficile da dimenticare per Ayala.

Le gravi accuse di Ayala e Lorenzo

La tensione si farà alta al palazzo De Lujan dopo il ritrovamento della boccetta di veleno nella stanza di Martina.

Ayala accuserà la ragazza di aver attentato alla sua vita e Lorenzo lo appoggerà. Anche per De La Mata, infatti, sarà difficile credere alla buona fede di Martina dopo la prova schiacciante del flacone di cicuta. La ragazza sarà disperata e continuerà a gridare la sua innocenza, ma l'unica a crederle davvero sarà Cruz che le prometterà di aiutarla in ogni modo. Margarita, imbarazzata dalla situazione, si troverà tra due fuochi: da un lato la disperazione di sua figlia e dall'altro il suo amato Ayala che reclamerà giustizia. La donna proverà più volte a parlare con Ayala per calmarlo, ma lui sarà ogni giorno più impaziente di fare chiarezza. Tra Margarita e Ayala arriverà il momento di parlare con sincerità su come si evolveranno le cose.

La madre di Martina proverà a difendere sua figlia e spiegherà ad Ayala che ci deve essere un'altra spiegazione: sua figlia non sarebbe capace di uccidere qualcuno. Vista l'insistenza della donna, il conte proporrà di affidare tutto alla polizia: chi meglio dei poliziotti indagherà su come sono andati davvero i fatti? "Se Martina non è colpevole non ha nulla da temere", dirà Ayala.

La grande paura di Margarita per sua figlia

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo l'avvelenamento, Ayala deciderà di chiamare la polizia per effettuare le dovute indagini. Margarita si dirà convinta dell'innocenza di sua figlia, ma si renderà anche conto che se dovesse partire un'indagine non ci sarebbe scampo per Martina.

Tutte le prove, infatti, porterebbero verso la colpevolezza della ragazza e dimostrare la sua innocenza sarebbe davvero impossibile. La paura prenderà il sopravvento in Margarita che tenterà l'ultima carta con un ricatto sentimentale ad Ayala. "Se Martina finisce in prigione ti lascio per sempre", dirà con decisione la donna mettendo in seria difficoltà il conte che dovrà pensare a come risolvere la situazione in un altro modo. Ayala, infatti, dimostrerà di essere davvero innamorato di Margarita.

Martina rischia davvero la prigione come teme Margarita?

Nelle puntate precedenti, tra Ayala e Martina ci sono stati diversi scontri. La ragazza non ha mai nascosto la sua antipatia per il conte e la sua disapprovazione per la storia d'amore con Margarita.

Con il passare dei giorni, Ayala ha tentato più volte un approccio con Martina ma lei durante l'ennesima discussione lo ha umiliato con uno schiaffo davanti a tutti. La ragazza ha dovuto chiedere scusa a malincuore, convinta da Cruz, ma nulla è cambiato dentro di lei. Ayala ha regalato una collana a Martina che per tutta risposta lo ha accusato di volerla comprare: per i due, insomma, non c'è mai stato un punto di incontro. Tutto questo, unito alla prova schiacciante del flacone ritrovato nella sua stanza, porterebbe Martina dietro le sbarre.