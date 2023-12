Le puntate del 4 e 5 gennaio de Il Paradiso delle Signore raccontano che Vittorio e Matilde saranno perseguitati da un misterioso individuo. Si tratterà di un investigatore privato, assoldato da Tancredi affinché li tenga d'occhio. Di Sant'Erasmo, infatti, non sembrerà superare la fine del suo matrimonio con la moglie.

Intanto il segreto di Marta tornerà a tormentale la ragazza al punto da volerla spingere a fare ritorno negli Stati Uniti. Sarà un'ignota notizia riguardante il suo lavoro oltreoceano a spiazzarla.

Tancredi assolda un investigatore, Adelaide chiude con Marcello

Nell'appuntamento di giovedì 4 gennaio Maria sarà in vena di confidenze. L'aver conosciuto la madre di Matteo ha turbato la stilista siciliana, al punto che Irene cercherà in tutti i modi di placare l'animo dell'amica.

Marcello darà un suggerimento a Salvatore, sia per aumentare le entrate e sia per fare colpo nel cuore di Elvira: organizzare delle serate in Caffetteria, con la musica. Elvira, frattanto verrà a sapere una notizia a dir poco sorprendente dal fidanzato Tullio. Presto quest'ultimo si stabilirà nel capoluogo lombardo in modo da poter dedicare maggior tempo e attenzioni alla sua ragazza.

Poco dopo la Contessa di Sant'Erasmo si ritroverà a respingere per l'ennesima volta Marcello Barbieri.

Anche se lo ama ancora, Adelaide imboccherà un'altra strada, chiudendo con il giovane amante.

Marta, invece, non riuscirà a rivelare a suo padre della relazione avuta negli Stati Uniti per questo motivo non vedrà l'ora di fare ritorno oltreoceano.

Nel frattempo Tancredi sarà addolorato per come sia andata a finire con la moglie.

Non volendosi rassegnare, l'uomo arriverà al punto di assoldare un investigatore privato affinché pedini Matilde e Vittorio.

Marta riceve una brutta notizia sul lavoro oltreoceano

Nella puntata del 5 gennaio, Maria non vorrà che sua madre inviti Matteo e Silvana a cena da loro. Salvatore, invece, sarà messo al corrente dell'imminente trasferimento a Milano di Tullio, finendo per scoraggiarsi.

Saranno gli amici di Salvatore a spronarlo a lanciare il night club, in modo da conquistare Elvira.

Marta apprenderà una brutta e ignota notizia sul suo lavoro oltreoceano, al contempo Adelaide di Sant'Erasmo cercherà l'appoggio di Umberto per aiutare la giovane Guarnieri.

L'investigatore assunto da Tancredi inizierà a spiare Vittorio Conti e Matilde Frigerio.

Nelle prossime puntate Umberto potrebbe scoprire la relazione di Marta

In questo periodo sta tenendo banco il mistero riguardante la relazione amorosa che Marta ha avuto durante la sua permanenza negli Stati Uniti. In tanti sono curiosi di sapere di cosa si tratta e perché la giovane non riesca a parlarne al padre. Sembra che Marta abbia vissuto un'esperienza piuttosto brutta e che per questa ragione non riesca a vuotare il sacco, un po' come se temesse la reazione di Umberto alla notizia. Non è da escludere, infatti, che la giovane abbia avuto una tresca con un uomo sposato, se non addirittura con il suo datore di lavoro.