Sabato 30 dicembre su Canale 5 è andata in onda la 29^ puntata del Grande Fratello. Ai telespettatori non è passato inosservato un commento di Giuseppe Garibaldi rivolto a Vittorio Menozzi con il quale il giovane concorrente ha "minacciato" il coinquilino.

Sui social moltissimi utenti hanno chiesto dei provvedimenti nei confronti del partecipante calabrese visto che secondo alcuni si è trattato di un incitamento alla violenza.

Il botta e risposta fuori onda

Nel corso della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Vittorio e Beatrice Luzzi si scambiano delle tenerezze sotto le lenzuola.

Mentre l'attrice ha spiegato che si trattava solamente di un gesto d'affetto senza malizia, Giuseppe Garibaldi ha sparato a zero sui due compagni d'avventura. Secondo il 30enne calabrese, Beatrice starebbe solamente giocando con Vittorio in modo da creare dinamiche utili ai fini del programma.

Nel momento in cui Menozzi ha cercato di respingere le accuse al mittente, Garibaldi ha perso le staffe anche con lui lasciandosi scappare una velata minaccia in dialetto: "Attento a come parli".

Cazzo Vittorio dice poche parole ma ben assestate



Bidello e Anycess imparate #grandefratello pic.twitter.com/ZrsczG7ycA — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 30, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La frase pronunciata da Giuseppe Garibaldi non è passata inosservata ai telespettatori del reality show.

Sul social X moltissimi utenti hanno criticato il concorrente per l'atteggiamento avuto nei confronti del coinquilino. Un utente ha chiesto dei provvedimenti disciplinari per Giuseppe dato che non è la prima volta che si lascia andare a determinate frasi sopra le righe. Un altro ha commentato: "Ma come si permette a minacciare Vittorio?".

Un fan ha sbottato: "Garibaldi può dire quello che vuole ma non viene mai ripreso, Beatrice invece si deve sentir dire di tutto". Tra i vari utenti c'è anche chi ha menzionato Anita Olivieri per aver espresso anche lei un commento al vetriolo sul duo Menozzi-Luzzi. Tuttavia c'è anche una minoranza che ha spezzato una lancia a favore di Garibaldi, sostenendo come l'atteggiamento della Luzzi sia stata pessimo.

Il commento degli altri concorrenti

Le effusioni tra Beatrice e Vittorio sono state oggetto di discussione anche fra i vari concorrenti del GF. Anita Olivieri ha insinuato che l'attrice passerebbe da un uomo all'altro solo per creare dinamiche ai fini del gioco. Rivolgendosi a Vittorio l'ha accusato inoltre di tirare fuori il carattere solamente durante le dirette. A detta di Rosanna Fratello invece, Luzzi sarebbe un'abile giocatrice.

In replica alle critiche ricevute, Vittorio Menozzi ha precisato che da parte sua c'è solo un rapporto di amicizia con la coinquilina, mentre Luzzi, con ironia, ha invitato Anita e Giuseppe a farsi anche loro delle coccole in modo da essere più sereni.