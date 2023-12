Durante la 29^ puntata del Grande Fratello è scoppiata una polemica che ha visto protagonista ancora una volta Beatrice Luzzi.

Alfonso Signorini ha infatti mandato in onda una clip in cui si nota l'attrice mettere le mani al collo di Giuseppe Garibaldi al culmine di un litigio. Ovviamente l'episodio non è passato inosservato ai telespettatori del programma che hanno chiesto dei provvedimenti disciplinari.

Beatrice perde la pazienza con Giuseppe

Nella puntata di sabato 30 dicembre, il conduttore ha voluto vederci chiaro sull'accesa discussione che a Natale ha coinvolto tutti i concorrenti del GF.

Scendendo nel dettaglio, la concorrente ha riportato a Giuseppe Garibaldi una confidenza ricevuta da Marco Maddaloni che ha definito il 30enne calabrese un "burattinaio". Nel momento in cui Giuseppe è stato etichettato dalla Luzzi anche con l'appellativo di "gigolò", il concorrente si è parecchio adirato. Nella parte finale della clip si vede Beatrice Luzzi mettergli la mano al collo proprio al culmine del litigio.

Altissima tensione in Casa durante le Feste... Chi è stratega? Tutti gli inquilini si chiedono chi sia davvero il "burattinaio". #GrandeFratello pic.twitter.com/tCQyp8lsnz — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 30, 2023

L'indignazione dei fan per l'atteggiamento di Luzzi

In principio, Alfonso Signorini non si era accorto del gesto di Beatrice nei confronti di Giuseppe.

Nel momento in cui ha chiesto all'attrice perché abbia avuto una reazione così eccessiva, la diretta interessata ha giustificato il tutto spiegando che si trattava di un gioco. Sul social X (ex Twitter) il parere dei telespettatori è apparso piuttosto contrastante: da un lato c'è chi ha preso le difese di Luzzi, dall'altro c'è chi ha invocato un provvedimento disciplinare nei suoi riguardi.

In particolare un utente ha affermato: "Il gesto di Beatrice nei confronti di Garibaldi era da squalifica e anche usare la parola 'Gigolò' non è un complimento. Bravo Paolo che ha fatto notare la gravità dell'episodio". Un altro invece ha ipotizzato che se fosse accaduta una cosa del genere a parti invertite, Garibaldi sarebbe già stato espulso per l'atteggiamento violento tenuto ai danni di una donna.

Tra i vari commenti c'è anche chi ha sostenuto che l'atteggiamento di Luzzi, sebbene sia spesso sopra le righe, rimanga sempre impunito. Per dovere di cronaca è corretto evidenziare come ci sia anche una parte di utenti che ha spezzato una lancia a favore di Beatrice, sostenendo come in passato anche Fiordaliso abbia messo le mani al collo di Giuseppe.

Beatrice Luzzi a rischio eliminazione

Nei confronti di Beatrice Luzzi non è stato preso alcun provvedimento disciplinare, ma i telespettatori possono decidere di eliminarla dal gioco. L'attrice infatti, è finita in un televoto eliminatorio insieme a Monia La Ferrera, Rosanna Fratello e Federico Massaro. Tra questi, il concorrente meno votato nella puntata di lunedì 8 gennaio dovrà dire addio al reality show.