L'uscita di Mirko Brunetti dalla casa del Grande Fratello durante la puntata andata in onda sabato 9 dicembre ha colpito gli altri inquilini della casa. A restare in particolare scioccate sono state Greta e ancor di più Perla, le quali fino all'ultimo avevano creduto che Mirko sarebbe stato salvato dal pubblico. E mentre Vatiero si è detta certa che il suo ex si trovi in tugurio e che per lui non sia arrivata ancora la parola fine, la giovane Rossetti ha colto la palla al balzo per riavvicinarsi alla ragazza e chiarirsi. Greta ha spiegato che Mirko non solo l'ha descritta in maniera pessima, ma ha anche fatto nei suoi confronti gesti "pesanti".

L'uscita di Mirko e la perplessità di Perla

Il triangolo del Grande Fratello che vedeva ai suoi vertici Perla, Greta e Mirko è terminato ieri con l'eliminazione dell'uomo. Mentre Beatrice Luzzi ha commentato l'uscita affermando che il pubblico si è stancato dei teatrini provenienti da Temptation Island, Perla è apparsa incredula e inizialmente smarrita. Anche se nel confronto in puntata con il suo ex in più occasioni ha rimarcato la sua intenzione di voler prendere le distanze da lui e da Greta, poi vedere Brunetti andare via non l'ha lasciata indifferente. Più lucida è apparsa Greta, che fin dall'inizio aveva messo in conto la probabile uscita di Mirko.

Al termine della puntata, Greta e Perla si sono ritrovate a parlare prima al tavolo con altri inquilini e poi da sole in veranda.

Vatiero ha confermato di aver provato grosso imbarazzo dopo il suo ingresso e ha confermato in toto il suo pensiero nei riguardi dell'ex tentatrice. Pronta è arrivata la replica di Greta che ha fatto delle rivelazioni inedite su Brunetti e sulla loro relazione.

Le rivelazioni di Greta

'Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose', ha affermato con freddezza Greta che ha spiegato di essersi avvicinata a Vittorio e Federico anche per non stare troppo vicina a Mirko.

'Se voleva andare a convivere con me? Anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare? Più pesanti', ha rimarcato Rossetti

'Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto', ha poi proseguito Greta davanti a una Perla sempre più stupita. 'Poi Mirko la scorsa estate ti descriveva come una fuori di testa', ha concluso Greta scusandosi con la coinquilina per alcuni atteggiamenti avuti dopo la fine del docu-reality estivo, di cui comunque sostanzialmente ha dato al colpa a Brunetti.

Ipotesi sul percorso nel reality di Perla dopo l'uscita di Mirko

L'uscita di Mirko inevitabilmente cambierà di nuovo gli equilibri all'interno della casa del Grande Fratello. Nel frattempo Perla dovrà decidere come proseguire il proprio percorso nella casa, "se dare credito" a quanto le ha detto nelle scorse ore Greta Rossetti o se continuare a fidarsi del suo istinto.

Nella puntata che andrà in onda lunedì, intanto, potrebbe entrare nella casa Luca Vetrone, il ragazzo che Perla aveva conosciuto la scorsa estate e che aveva lasciato un segno positivo in lei. Qualora ciò dovesse accadere si aprirebbero potenzialmente delle nuove dinamiche.