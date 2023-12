Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne raccontano che non ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Ida Platano, dato che la tronista non sarà presente in studio.

Roberta invece, dopo aver deciso di mettere in stand-by il suo rapporto con Alessandro Vicinanza, farà un passo indietro: tra i due tornerà così il sereno anche se i fan social della trasmissione non credono nella buona fede della coppia.

Ida non presente in studio nelle prossime puntate di U&D

Ida Platano non è stata presente durante la registrazione del talk show che si è svolta lo scorso 4 dicembre, in studio sia gli opinionisti che la padrona di casa non hanno fornito dettagli in merito.

Per questa settimana, quindi, non ci sono stati nuovi risvolti e sviluppi sulle vicende della tronista che in queste settimane ha intrapreso il suo nuovo percorso, intenzionata a lasciarsi alle spalle la fine della turbolenta storia d'amore con Alessandro.

Cristian invece ha scelto di portare in esterna soltanto Valentina e tra i due c'è stato un bacio, cosa che ha scatenato la furia dell'altra pretendente Virginia che ha abbandonato lo studio dopo una discussione col tronista.

Torna il sereno tra Roberta e Alessandro

Le anticipazioni del programma di Canale 5 rivelano inoltre che ci sarà anche un netto ripensamento da parte di Roberta, dato che la dama napoletana - dopo aver deciso di chiudere la relazione con Alessandro - tornerà sui suoi passi.

Nonostante sia rimasta ferita dall'annuncio del cavaliere di voler portare avanti anche altre conoscenze, la dama deciderà dunque di concedergli un'altra possibilità.

I due torneranno così a frequentarsi e, questa volta, Roberta ammetterà di voler capire se potrà nascere davvero una relazione oppure no.

Il riavvicinamento tra Roberta e Alessandro tuttavia non è stato visto di buon occhio dai numerosi fan social del programma, molti dei quali temono e sospettano che possa trattarsi di una scelta dettata dalla voglia di stare costantemente al centro dell'attenzione.

Gli spettatori social non credono nel riavvicinamento tra Roberta e l'ex di Ida Platano

"Sicuramente Alessandro si è riavvicinato a Roberta solo per fare un dispetto alla sua ex Ida, sapendo benissimo che tra le due non corre buon sangue", è il commento di un utente su Facebook.

"Un riavvicinamento decisamente fake, frutto di strategia e voglia di stare al centro delle dinamiche della trasmissione", ha scritto ancora un altro spettatore.

"Anche se dovessero tornare insieme, non durerebbero più di un mese. Sarebbe l'ennesima coppia fasulla che uscirebbe dal cast del trono over", ha sbottato qualcun altro non credendo dunque nella genuinità di un rapporto che sembra stia comunque per tornare a sbocciare.