Zuleyha farà una confessione disperata a Fekeli e a Fikret agli inizi della quarta stagione di Terra Amara: è questa una delle principali storyline su cui verterà l'avvio dell'ultima stagione della celebre soap.

"Ho ucciso Umit", racconterà in lacrime la madre di Adnan ai due uomini che cercheranno una soluzione per non farla finire in carcere. Fikret si offrirà così di costituirsi al suo posto ma lei rifiuterà il suo aiuto. La donna spiegherà di aver premuto il grilletto della sua arma contro la dottoressa durante uno scontro, Umit aveva di fatti rapito il piccolo Adnan.

Il rapimento di Adnan da parte di Umit

I guai a villa Yaman sembreranno non avere una fine, con Zuleyha che sarà chiamata a vivere dei momenti davvero difficili. Demir infatti scomparirà nel nulla dopo un attacco armato alla tenuta, ma Umit creerà altri problemi a sua moglie. La dottoressa mentirà infatti alla polizia spiegando che l'agguato alla villa è stato organizzato proprio da Demir per fuggire ed evitare il carcere per aver ucciso Sevda. Umit sarà davvero convinta che Zuleyha sappia dove si trovi suo marito, per questo darà il tormento alla sua rivale chiedendole insistentemente dove si sia nascosto Demir: Zuleyha però non avrà nessuna risposta da darle, non sa davvero dove si trovi il marito e lo cerca come lei.

Umit non le crederà e con l'aiuto di Cumali rapirà il piccolo Adnan.

La confessione di Zuleyha e il sostegno di Fikret

Umit farà così portare Adnan via dalla villa e darà un appuntamento a Zuleyha: lo rilascerà se lei le dirà dove si trova Demir. A quel punto la moglie di Yaman sarà furiosa e andrà riprendersi suo figlio armata di pistola.

Tra Umit e la sua rivale ci sarà un'accesa discussione che terminerà con uno sparo. La dottoressa cadrà priva di sensi e Zuleyha fuggirà via con il suo bambino. Disperata, la donna andrà da Fekeli e Fikret a raccontare loro cosa è appena accaduto. "L'ho uccisa", dirà tra le lacrime la signora Yaman che nei due uomini troverà un grande sostegno.

Fikret proporrà infatti di costituirsi al posto di Zuelyha per evitare che la donna vada in prigione, permettendole così di restare accanto ai suoi bambini che già hanno perso il padre. Lei rifiuterà l'idea.

Il segreto di Hakan e la sua futura vendetta

Nell'intera vicenda Zuleyha ignorerà tuttavia qualcosa di molto importante: un uomo ha infatti assistito all'omicidio e la salverà dalla prigione. Si tratta di Hakan, il nemico di Yaman, che ha acquistato un quarto delle quote dell'azienda. Dopo la fuga di Zuleyha, sarà lui a recuperare il corpo di Umit lanciandolo da una scarpata con l'auto per inscenare un incidente. Hakan, tuttavia, terrà con sé il proiettile usato da Zuleyha per colpire Umit: sarà un ottimo strumento di ricatto in futuro.

Quello che ancora non è noto è il fine ultimo del personaggio di Hakan, che arriva a Cukurova per vendicarsi di Demir, colpevole di averlo lasciato in miseria dopo un affare finito male quando erano soci da giovani. L'uomo riuscirà ad entrare nella vita di Zuleyha con un nome falso, ma il destino lo sorprenderà dato che finirà per innamorarsi sinceramente della donna.