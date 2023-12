Dopo l'ingresso di Greta Rossetti al Grande Fratello, tra lei e Mirko Brunetti era calato il gelo. Nella serata di domenica 3 dicembre, però, è arrivato il primo confronto. In particolare, Brunetti ha ammesso di essere a disagio: secondo lui non è facile vivere con entrambe le sue ex ragazze. Al contrario, Rossetti ha spronato il suo ex a fare il suo percorso senza problemi perché non vuole più tornare con lui.

Greta Rossetti spiega a Mirko Brunetti di non essere a disagio

Mirko è entrato al GF fidanzato con Greta Rossetti, ma in seguito all'ingresso della ex Perla Vatiero ha ritrovato una certa complicità con lei.

Di conseguenza Rossetti ha deciso di interrompere la storia con Brunetti.

A distanza di 24 ore dall'ingresso di Greta Rossetti nella casa [VIDEO]più spiata d'Italia, la giovane ha avuto il primo confronto con Mirko Brunetti. Quest'ultimo ha rivelato di essere a disagio per la situazione che si potrebbe venire a creare: "Io al posto tuo non sarei entrato". A tal proposito il 26enne ha riferito che questa situazione non gli permette di vivere l'esperienza al reality show con leggerezza: "L'equilibrio è cambiato. Questo mi appesantisce da mesi. Sempre le stesse cose". Dal canto suo Greta Rossetti ha spronato il suo ex ad affrontare il percorso al GF come meglio crede senza tenere conto della sua presenza visto che lei si ritiene single: "Per me puoi metterti nel letto con una.

Il sentimento c’è, mi andrà via perché mi hai deluso, ma andrà via da solo con il tempo. Ma non tornerei mai con te e quindi non imbarazzarti. La mia decisione definitiva è questa".

Rossetti spiega perché ha accettato di partecipare al GF

Durante il confronto con l'ex Brunetti, Greta ha cercato di fargli capire che non poteva restare in silenzio mentre lui si riavvicinava a Perla.

Inoltre ha fatto notare al 26enne che nel momento in cui ha deciso di partecipare a un programma televisivo doveva aspettarsi di tutto, anche perché è entrato al GF proprio per la situazione sentimentale complessa. Secondo il punto di vista di Rossetti, Mirko Brunetti dovrebbe essere più chiaro quando esprime un concetto altrimenti sembra solamente che stia illudendo due donne.

Infine Greta Rossetti ha detto che per lei non c'è alcun problema se Mirko Brunetti ha capito di essere ancora innamorato di Perla, ma non intende essere il terzo incomodo.

Mirko Brunetti a Luzzi: 'Non serviva farle entrare tutte e due'

Nel frattempo, Mirko Brunetti si è sfogato con Beatrice Luzzi. Secondo quest'ultima, al termine del GF, Brunetti non tornerà con nessuna delle due ex. Anziché smentire Brunetti ha confermato il pensiero della coinquilina: "Non serviva farle entrare tutte e due per capire che né una né l'altra sarà la donna della mia vita". Il giovane ha precisato che alcuni gesti d'affetto nei confronti di Perla gli vengono in modo naturale perché hanno convissuto per 4 anni, mentre ritiene che Greta sia completamente diversa da lui.