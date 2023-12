Maria (Chiara Russo) sarà protagonista nella puntata de Il Paradiso delle Signore 8 di lunedì 11 dicembre. Le anticipazioni rivelano che la storia d'amore tra la signorina Puglisi e il suo promesso sposo Vito Lamantia (Elia Tedesco) andrà a gonfie vele. La serenità, però, potrebbe durare poco, perché Matteo (Danilo D'agostino) sarà pronto a riprovarci con Maria. Nel frattempo Matilde (Chiara Baschetti) deciderà di vivere la sua storia con Vittorio (Alessandro Tersigni) senza farsi troppi problemi, mentre Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) si metterà alla ricerca di un lavoro a Milano, ma non sarà facile.

Infine, un telegramma improvviso romperà la monotonia di villa Guarnieri annunciando l'arrivo di una persona inaspettata.

Maria e Vito felici penseranno al loro futuro insieme

La relazione tra Vito e Maria procederà a gonfie vele e i due fidanzati sembreranno essere realmente felici del futuro che li aspetta. Tutto questo, però, non servirà a fermare Matteo Portelli che dopo un breve periodo di tregua tornerà all'attacco. Il fratello di Marcello non riuscirà a reprimere i suoi sentimenti per la signorina Puglisi e si darà da fare per provare a conquistare il suo cuore. Per Maria sarebbe decisamente tutto più semplice se il suo corteggiatore si rassegnasse e si facesse per sempre da parte, ma per il momento questo non sarà possibile.

Rosa alla ricerca di un nuovo lavoro, Armando preoccupato

Per Rosa arriverà il momento di cercare un nuovo lavoro. La nipote di Armando (Pietro Genuardi) proverà a costruire la sua vita a Milano e Ferraris non potrà fare a meno di preoccuparsi per lei. A questo proposito, Armando chiederà un aiuto a Don Saverio (Andrea Lolli) per facilitare le cose a Rosa.

Matilde, invece, sembrerà aver trovato finalmente un suo equilibrio e la donna avrà le idee chiare sul suo futuro sentimentale. Dopo la dichiarazione di Vittorio, la signora Frigerio sceglierà di dare a Conti una seconda possibilità.

Matilde sceglierà Vittorio, ma Tancredi potrebbe non arrendersi

Dopo aver lasciato Tancredi, Matilde sarà decisa a vivere la sua storia d'amore con Vittorio senza troppe preoccupazioni.

Il matrimonio che si è lasciata alle spalle, però, potrebbe pesare molto sulla sua storia, soprattutto per il carattere che Tancredi ha dimostrato nel corso dei mesi. Di Sant'Erasmo sarà davvero disposto ad accettare che sua moglie sia tra le braccia di un altro uomo? Tenendo conto del passato di Tancredi sarà molto difficile che Matilde possa vivere alla luce del sole la sua nuova relazione. A villa Guarnieri, invece, arriverà un telegramma che annuncia l'arrivo di una persona inaspettata.