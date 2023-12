Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda sabato 16 dicembre, Demir arriverà in ritardo all'appuntamento con Sevda a causa di un incidente alla villa. Intanto, Saniye scoprirà che Cumali è il vero padre di Uzum, mentre Umit rivelerà alla madre di non essere davvero incinta. Infine, Zuleyha troverà del sangue sull'auto di Demir e sospetterà che lui le stia nascondendo qualcosa di molto importante.

Sevda è pronta a denunciare Zuleyha, ma Demir la ferma

Demir ritarderà all'incontro con Sevda a causa di un avvenimento imprevisto: Saniye ha colpito Cumali credendo che l'uomo stesse disturbando Uzum.

La situazione si risolverà quando verrà alla luce la verità sul fatto che Cumali sia il vero padre di Uzum. Intanto, Demir riuscirà a giungere alla gendarmeria in tempo per fermare Sevda (pronta a denunciare Zuleyha), riportandola dalla figlia. Nel frattempo, Umit rivelerà a Sevda che la sua presunta gravidanza è solo un fraintendimento. A questo punto, la dottoressa sarà pronta a vendicarsi di Demir, ma Sevda gli farà da scudo perdendo la vita.

Cumali farà ritorno a villa Yaman e Zuleyha deciderà di farlo rimanere. Nel contesto ospedaliero, Kerem Ali non rischierà più la vita. Intanto, Fekeli raggiungerà l'avvocato della famiglia Hekimoglu per convincerlo a far restare il bambino, dirigendosi verso Mersin insieme a Cetin.

Tuttavia, durante il tragitto, Fekeli si distrarrà alla guida, causando accidentalmente un incidente in cui investirà un uomo, causandone la morte. In un gesto di altruismo, Cetin deciderà di assumersi la responsabilità dell'incidente e si costituirà.

Zuleyha trova del sangue sulla macchina di Demir

Mentre Zuleyha sarà alla ricerca di Adnan, che si è allontanato per giocare, farà una sconcertante scoperta: troverà del sangue sul paraurti dell'auto di Demir.

Inizialmente, questa traccia sembrerà appartenere a un dipendente ferito nel garage, ma in realtà si rivelerà essere il sangue di Sevda, la quale si trova nel bagagliaio della vettura.

Demir, nel tentativo di occultare la verità, seppellirà segretamente il corpo di Sevda. Nel frattempo, Cetin verrà arrestato, ma Fekeli non accetterà facilmente che la colpa cada su un innocente.

Infine, Zuleyha rimarrà impressionata dalle competenze di Betul sul diritto commerciale, tanto da chiederle di entrare a far parte della Holding Yaman.

Riassunto dell'episodio precedente di Terra amara

Nel precedente episodio, in onda venerdì 15 dicembre, Zuleyha decide di allontanare il dottor Ihsan, poiché non desidera forzare Umit a subire un aborto. Quando Demir scopre questa decisione, si arrabbia, ma Zuleyha lo costringe a riconoscere le sue responsabilità di padre. Nel frattempo, Sevda, in cerca di denaro e di un'auto, ricatta Demir minacciando di rivelare alle autorità l'omicidio di cui lei e Zuleyha sono complici. Costretto a piegarsi al ricatto, Demir si reca all'appuntamento con Sevda.