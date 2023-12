Durante la serata di ieri al Grande Fratello, un autore ha perso le staffe con Federico Massaro e Rosy Chin. Tutto è partito da una chiacchierata fra i due concorrenti: Massaro ha chiesto alla coinquilina alcuni consigli su come approcciare con Anita Olivieri con uno degli autori che ad un certo punto si è però lasciato andare ad un commento che apostrofasse il dialogo in corso.

Autore perde la pazienza sentendo parlare di Olivieri

Federico Massaro e Rosy Chin si trovavano in giardino a parlare di Anita Olivieri, quando a un certo punto hanno sentito un autore perdere le staffe.

Scendendo nel dettaglio, chi si trovava in regia ha affermato: "Sta parlando di Anì con quella".

Guardate questo video mentre Rosy e Federico stanno parlando di Anita compare di botto una voce “ Sta parlando di Anì con quella “

Che circo 🤡🤡🤡 #grandefratello #gf pic.twitter.com/aEZ9HCRLOI — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) December 14, 2023

Probabilmente si tratta di uno sfogo di uno degli autori che all'interno della casa di Cinecittà non si sarebbe dovuto sentire. Lo stesso Massaro infatti con tono ironico ha chiesto all'autore di ripetere cosa avesse detto. Anche Rosy Chin ha sentito il commento e si è risentita per essere stata definita "quella" in tono dispregiativo.

I consigli di Chin a Massaro riguardanti Anita Olivieri

Da quando è entrato nella casa di Cinecittà, Federico Massaro non ha mai nascosto di avere una certa simpatia nei confronti di Anita Olivieri. Quest'ultima però sembrerebbe non dargli alcuna confidenza, per via di una situazione sentimentale complicata che avrebbe fuori e che si trascina da alcuni anni.

Mentre Letizia Petris ha confidato al modello come secondo lei non avrebbe alcuna chance di conquistare la coinquilina, Rosy Chin ha dispensato alcuni consigli spiegando come Anita Olivieri abbia un carattere molto particolare: "Devi darle il tempo, lei è una persona molto preziosa".

"Vorrei conoscerla meglio ma è come se fosse bloccata" ha replicato lui.

GF: scoppia la polemica su X per la gaffe dell'autore

La reazione dell'autore alla chiacchierata tra i due non è passata inosservata a chi in quel momento si trovava sintonizzato su Mediaset Extra. Sul social X numerosi utenti hanno commentato in modo negativo l'episodio: "Dite all'autore che quando definisce 'quella' un'altra concorrente almeno non deve aprire il microfono". Un altro utente con sarcasmo ha commentato: "Ovvio devono spingere Federico verso Anita, così con la coppia assicurano un posto in finale a Olivieri". Un ulteriore fan del reality show ha ipotizzato che Anita Olivieri sia quasi sempre immune perché goda dei favoritismi di un autore.

Da qualche settimana a questa parte sui social è stato addirittura ipotizzato un presunto flirt tra Anita Olivieri e uno degli autori ma si tratta solo di gossip nati sul web, nulla di più.