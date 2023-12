Alberto mostrerà il suo lato più fragile nella settimana di Un posto al sole in onda dal 18 al 22 dicembre. L'uomo, provato dalla fuga di Clara e suo figlio, sarà sempre più giù e non riuscirà a riprendersi. Nel frattempo, Clara inizierà a dubitare che la sua scelta di scappare con Eduardo la renderà felice. Michele, invece, sopporterà sempre meno la presenza di Giancarlo accanto a Silvia e a Rossella e la cosa sarà evidente. I riflettori saranno puntati anche sulla signora Graziani che scoprirà che ad aiutare il Caffè Vulcano è stato Michele. Infine, Ida cadrà nella trappola di Marina e Roberto che la lasceranno in Polonia dividendola da suo figlio.

Niko proverà ad aiutare Alberto a reagire

Per Alberto Palladini arriverà un momento molto difficile da superare. L'uomo, infatti, si sentirà sconfitto dalla partenza di Clara e Eduardo e non riuscirà a reagire. Lo spirito combattivo a cui Alberto ha abituato il pubblico di Un posto al sole sembrerà scomparso nel nulla. Alberto si lascerà completamente andare alla sofferenza, trascurando persino il lavoro e non troverà più un motivo per andare avanti. Niko si accorgerà della fragilità del suo collega e proverà ad aiutarlo in tutti i modi, ma non sarà per niente facile. Clara tornerà a Napoli? La donna inizierà ad avere dei forti dubbi sulla sua scelta di partire con Eduardo. La difficoltà della situazione spingerà Clara a pensare che non sarà mai felice accanto a Sabbiese e questo potrebbe farle cambiare rotta.

Silvia colpita dalla generosità del suo ex marito

Michele sarà tra i protagonisti della settimana, con una gelosia che lascerà poco spazio ai dubbi sui suoi sentimenti per Silvia. Il giornalista vedrà la sua ex moglie accanto a Giancarlo e non ne sarà per niente felice. Anche la vicinanza dell'uomo a Rossella verrà vista da Saviani come un'invadenza e questo sarà abbastanza evidente.

Nel frattempo, Silvia scoprirà che a prestare a Nunzio i soldi per la gestione del Caffè Vulcano è stato Michele. La donna sarà molto colpita dal gesto generoso che il suo ex marito ha fatto nei suoi confronti e Mariella noterà nella sua reazione anche qualcosa di più di una semplice riconoscenza. La moglie di Guido non potrà fare a meno di chiedere ancora una volta a Silvia se i suoi sentimenti verso Giancarlo siano ancora gli stessi.

Nel frattempo Marina e Roberto metteranno in atto il loro piano lasciando Ida in Polonia e tornando in Italia con il piccolo Tommaso. Per la giovane madre le vacanze di Natale presso la sua famiglia si trasformeranno in un incubo.

I momenti di crisi dell'avvocato Alberto Palladini

Alberto Palladini è uno dei personaggi storici di Un posto al sole, presente nella soap partenopea dalla prima puntata. Nonostante il suo carattere difficile e le scelte molto discutibili è molto amato dai fan. I momenti difficili nella vita dello scaltro avvocato non sono mai mancati, ma è sempre riuscito ad alzarsi più forte e combattivo di prima. Dopo aver perso tutto è stato assunto da Niko nel suo studio e ha voluto sfruttare questa possibilità per migliorarsi.

Alberto sembrava davvero cambiato e pronto a condividere la sua vita insieme a Clara e al loro bambino, ma quando è arrivata Diana tutto è cambiato. L'affascinante architetta ha sedotto Palladini che non ha resistito alla tentazione e ha perso la sua compagna per vivere un'avventura.