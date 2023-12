La puntata di Terra Amara del 16 dicembre segnerà la fine di Sevda. La donna morirà per mano della figlia Ümit, intenzionata inizialmente a porre fine alla vita di Demir. "Se non ti posso avere non ti avrà nessun altra", gli dirà prima di far partire il colpo, ma la madre si metterà in mezzo per proteggerlo dando la sua vita per lui.

Demir disposto a tutto pur di liberarsi di Ümit

Demir riuscirà a dare a Sevda e Ümit i soldi e la macchina che possano consentire a entrambe di andarsene via da Çukurova. "Adesso te ne puoi andare", dirà Demir guardando Ümit negli occhi con tutto l'odio possibile.

Sevda prenderà la figlia sottobraccio e la inviterà ad andare via, e la ragazza ubbidirà. Sevda vorrebbe guidare la macchina visto che la figlia è incinta, ma Ümit non vorrà sentire ragioni.

Sevda sarà contenta di essere in viaggio con la figlia e non vedrà l'ora di iniziare una nuova vita insieme a lei lontano da Çukurova. Ümit, invece, penserà alle ultime parole che le ha detto Demir, visto che più volte le ha ripetuto che è una persona "spregevole".

Sevda scopre che Ümit non è incinta

Sevda continuerà a dirle che penserà a lei e al bambino, ma Ümit non sarà tanto interessata alla cosa, al punto che rivelerà alla madre di non essere incinta. Solleverà la camicia e le farà vedere che indossa un cuscino, mandando Sevda in tilt.

La donna capirà l'entità della follia della figlia e si chiederà perché abbia fatto una cosa del genere. Ümit sarà folle e vendicativa, per questo vorrà farla pagare a Demir. Sa che sta percorrendo la loro stessa strada, così si fermerà per avere un confronto con lui.

La fine di Sevda

Demir vedrà le due donne ferme in una piazzola e anche lui stopperà la sua corsa.

Ümit sarà spietata: "Sei proprio il figlio di Adnan Yaman, avete la stessa crudeltà". Sevda proverà a bloccarla, ma non ci riuscirà. "Ti ricordo - continuerà Ümit - che sei tu che sei venuto da me per farmi promesse d'amore che non hai mantenuto, sei tu che mi hai sedotto e che hai promesso che avresti divorziato da Züleyha per passare la vita insieme a me.

Invece mi hai ingannato".

Demir sarà pronto ad andarsene via, ma appena volterà le spalle Ümit tirerà fuori una pistola: "Se non sei mio non sarai di nessun' altra, per questo ti ucciderò". La ragazza farà partire un colpo, ma prenderà in pieno la madre, che si metterà in mezzo per proteggere Demir.

Hande Soral arriva in Italia, prossima ospite di Verissimo

Anche Hande Soral, l'interprete di Ümit, si aggiunge alla lunga lista di attori di Terra amara ospiti a Verissimo. Come racconta lei stessa su Instagram, l'attrice è arrivata a Milano giovedì 14 dicembre e probabilmente registrerà l'intervista nella giornata odierna.

L'ospitata di Hande Soral potrebbe andare in onda in concomitanza con l'uscita di scena del personaggio di Ümit, che avverrà durante le prime puntate della quarta stagione.