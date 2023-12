Greta Rossetti non appena entrata al Grande Fratello si è avvicinata a Vittorio Menozzi. Questa loro complicità ha fatto storcere il naso al resto del gruppo e soprattutto a Marco Maddaloni, che ha criticato il modello accusandolo di aver avuto poco tatto. Tutto a causa di Mirko Brunetti.

Greta Rossetti e Vittorio Menozzi vicini: gli altri concorrenti storcono il naso

L'ingresso come concorrente di Greta Rossetti ha portato scompiglio nella casa del Grande Fratello. La convivenza tra l'ex tentatrice con Mirko e Perla non sarà facile. Per aiutare la new entry ad ambientarsi, è sceso in campo Vittorio Menozzi. Il giovane si è quindi avvicinato a Greta e tra i due sembra già essere nato in bel rapporto di amicizia.

Lei ha confidato a Vittorio di averlo sempre apprezzato durante il suo percorso nel Reality Show. Così come lo apprezzano molti telespettatori da casa. L'avvicinamento tra Greta e Vittorio, ha però fatto storcere il naso a gran parte degli altri concorrenti. In particolare, Alex Schwazer e Marco Maddaloni hanno cercato di mettere in guardia Menozzi.

Maddaloni critica Vittorio per via di Greta: 'Mancanza di tatto'

Maddaloni in particolare, si è detto convinto che Vittorio avrebbe dovuto aspettare prima di approcciarsi a Greta Rossetti. Questo a detta dello sportivo, per rispetto nei confronti di Mirko. Quest'ultimo invece, non sembra condividere le parole di Maddaloni visto che non ci vede nulla di male in questo avvicinamento.

"Lei è entrata da single e ha dichiarato di dare il suo percorso". Parole che di fatto spezzano una lancia in favore di Vittorio. Maddaloni ha controreplicato dicendo che al posto di Vittorio, lui avrebbe aspettato qualche giorno, accusando di fatto il giovane modello di mancanza di tatto.

Intanto a distanza di pochi giorni dal suo ingresso, parte del pubblico sembra aver cambiato idea su Greta.

Se prima veniva giudicata come la terza incomoda tra Perla e Mirko, ora qualcuno comincia ad apprezzarla per la sua sincerità. La ragazza infatti, di fronte a Mirko, ha ribadito non voler tornare insieme a lui, consapevole che sia ancora innamorato della ex.

Maddaloni invita Vittorio ad andarci piano con Greta

L'ex vincitore dell'Isola dei famosi, ha affrontato il discorso con il diretto interessato e gli ha consigliato di andarci piano con Greta.

In particolare, ha cercato di fargli capire che agli occhi degli altri, lui è apparso come una persona che si debuttato addosso a Greta non lasciandole nemmeno il tempo di entrare nella casa. Maddaloni sa che Vittorio non è quel tipo di ragazzo, ma purtroppo agli occhi del resto del gruppo può venir fuori così. Magari con il tempo nascerà qualcosa tra Vittorio e Greta ma, a detta di Maddaloni, è una questione di tempi e modi. Lo sportivo quindi, si è sentito in dovere di avvisare Vittorio riguardo al pensiero degli altri. Questo avvicinamento è sospetto e troppo frettoloso. Resta da capire se tutto questo verrà mostrato da Alfonso Signorini nella diretta del Grande Fratello di oggi 4 dicembre.