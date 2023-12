Il desiderio di Roberto e Marina di formare una "famiglia felice" assieme al piccolo Tommy andrà presto incontro a numerosi ostacoli. Le trame di Un posto al sole dall'11 al 15 dicembre confermano infatti il risveglio di Lara. Tuttavia quest'ultima non rappresenterà il maggiore dei problemi per la coppia. I due infatti saranno sempre più convinti che la giovane madre del bambino possa rivelare la verità a Diego ed escogiteranno, quindi, un modo per farla "tacere".

Roberto e Marina mandano Ida in Polonia

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) vedranno con molta diffidenza la crescente sintonia tra Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) e inizieranno a temere che la vicinanza con il figlio di Raffaele, possa spingerla a dire tutta la verità su Tommy (Luigi De Feo).

I due decideranno quindi di pagare un viaggio in Polonia alla ragazza. La versione ufficiale è che Ferri e sua moglie vogliono permettere a Ida di riabbracciare i suoi cari, ma la verità è che proveranno a tenere la giovane madre di Tommy lontana da Diego. Quanto al piccolo, è lecito pensare che verrà tenuto dai due, per evitare ogni rischio.

Ma le anticipazioni rivelano che la coppia ha elaborato un piano ancora più subdolo e che, quindi, allontanarla qualche giorno da Diego sarà solo la punta dell'iceberg.

Un piano diabolico: Ida è in pericolo

C'è un punto nelle anticipazioni che merita un doveroso approfondimento e riguarda il piano di Ferri e di sua moglie per allontanare Ida. Le nuove trame rivelano che i due agiranno per un motivo ben più subdolo che tenerla lontana da Diego.

Fin quando Ida ha accettato di ubbidire, restando confinata nella sua stanza, tutto è sembrato filare liscio, ma la situazione adesso è cambiata.

Roberto e Marina si sono già resi conto dell'influenza di Diego nella vita di Ida. La giovane mamma di Tommy, dopo aver detto tutta la verità, potrebbe decidere di rivolgersi alla polizia e liberarsi dal peso che la opprime, accettando le conseguenze del suo gesto.

Un risvolto simile è inammissibile per Roberto e Marina, che si troveranno costretti a correre ai ripari pur di raggiungere i loro scopi. I due hanno già tentato di far uccidere Lara, tuttavia con Ida la questione è diversa. Per quanto siano capaci di tutto i due non possono fare del male a una ragazza innocente, quindi dovranno trovare un'altra via.

I soldi si sono già rivelati inefficaci, quindi occorrerà qualcosa di più fantasioso della corruzione.

Va ricordato che legalmente Tommy è figlio di Roberto e Lara; l'uomo, con i suoi mezzi, può ottenere un affido esclusivo da Martinelli, salvo poi estromettere Ida. Quindi Roberto e Marina potrebbero far incriminare Ida, in Italia così come in Polonia, per evitare ogni contatto col bambino, o più banalmente, potrebbero manipolare un eventuale test del DNA. Insomma, i due vogliono riuscire a estromettere Ida per sempre dalle loro vite, e tenersi il piccolo Tommaso.

Il risveglio di Lara

Ida sarà solo uno degli ostacoli alla felicità per Roberto e Marina, presto infatti si risveglierà anche Lara.

Quest'ultima apparentemente non ricorderà cosa le è accaduto di preciso e inoltre si dichiarerà pentita delle sue azioni. Ma Ferri e sua moglie non crederanno al pentimento della donna e saranno terrorizzati all'idea che una sua confessione contro Gabriella (Teresa Del Vecchio) potrebbe condurre gli inquirenti direttamente a loro due.