Durante la serata di ieri al Grande Fratello, Perla Vatiero si è ritrovata a parlare con l'amica Letizia Petris e ha fatto una confidenza legata al suo ex Mirko Brunetti:ha rivelato che tra lei e il suo ex ci sarà sempre un rapporto speciale, ma è convinta che non potrà mai esserci un ritorno di fiamma. Petris invece le ha consigliato di mettere da parte gli screzi del passato.

Le dichiarazioni di Vatiero

Lunedì 18 dicembre, Perla Vatiero si è ritrovata a parlare con Letizia Petris dell'assenza del suo ex Mirko Brunetti. La ragazza non ha nascosto di sentire la sua mancanza da quando è stato costretto ad abbandonare il programma dal televoto.

Inoltre ha affermato: "Io me lo sento che noi emaniamo qualcosa". Perla è convinta che fra lei e il suo ex ci sarà sempre un legame speciale che li lega l'uno con l'altro. Al tempo stesso però è anche convinta che fra loro non ci sarà un ritorno di fiamma neanche in futuro. Perla infatti, è convinta che che quello che c'è tra lei e Mirko è solamente affetto visto che hanno avuto una relazione di cinque anni dove hanno anche convissuto. Al termine del discorso Vatiero è apparsa commossa nel ricordare i momenti belli trascorsi al fianco di Mirko.

I consigli di Petris

Dopo aver ascoltato le confidenze della sua amica e compagna d'avventura, Letizia Petris ha spiegato di aver visto una sintonia particolare tra Vatiero e Brunetti.

A detta sua fra i due c'è ancora un forte sentimento che li lega: "C'è un'amore eterno tra di voi, non potete negarlo". Petris si è detta sicura che prima o poi i due ex torneranno insieme e ha invitato Perla a mettere da parte la rabbia e la delusione provata nell'ultimo periodo nei confronti del suo ex. Secondo lei, Vatiero dovrebbe voltare pagina e mettere da parte gli screzi del passato.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: la rottura a Temptation Island

Perla Vatiero e Mirko Brunetti decisero di partecipare a Temptation Island e al momento del falò di confronto finale, lui decise di uscire single. Poco dopo Brunetti intraprese una relazione con la tentatrice Greta Rossetti. Sebbene anche Vatiero intraprese una conoscenza con il tentatore Igor Zeetti, lei decise di interromperla subito perché non si sentiva pronta.

Grazie al GF, Mirko e Perla stavano ritrovando la complicità persa ma l'ingresso di Greta ha portato una nuova frattura fra i due. In occasione dell'ultimo intervento di Mirko Brunetti, quest'ultimo ha detto di avere le idee chiare: ciò che lo lega a Perla è solamente affetto mentre con Rossetti c'era un sentimento nascente, ma lontano dai riflettori ha capito che lui e Greta sono due persone completamente diverse.