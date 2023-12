La soap Terra Amara subirà modifiche nella programmazione dell'ultima settimana di dicembre e andrà in onda solo il 24 e il 30 dicembre. Negli altri giorni il palinsesto di Canale 5 darà spazio a film natalizi. Le trame saranno comunque dense di colpi di scena: Umit perderà la vita per mano di Zuleyha, che sparerà involontariamente all'ex amante di suo marito. Intanto Betul salverà la vita al piccolo Kerem Alì e poi inizierà le sue mosse di avvicinamento a Fikret.

Umit rapisce Adnan

Ci sarà molta preoccupazione nella famiglia Yaman per la misteriosa sparizione di Demir.

Mentre dell'uomo non vi saranno ancora notizie, la piccola Uzum, rimasta gravemente colpita durante l'assalto alla villa, uscirà finalmente dall'ospedale riempiendo di gioia i genitori adottivi Saniye e Gaffur e tutti gli altri abitanti della tenuta compresa Zuleyha. Chi non mostrerà segni di felicità sarà invece Cumali, che recentemente si è presentato come il padre biologico della bimba.

Convinta che Zuleyha sappia dove si trova il marito, Umit assolderà Cumali per rapire Adnan e ricattare poi Altun. Decisa a estorcere la verità alla sua nemica, la dottoressa contatterà poi Zuleyha che la raggiungerà al luogo dell'appuntamento prestabilito per salvare il figlio. Tra le due donne comincerà una colluttazione durante la quale partirà inavvertitamente un colpo dalla pistola di Zuleyha e Umit rimarrà ferita a morte.

Dopo aver ritrovato il piccolo Adnan, Altrun chiederà aiuto a Fekeli e Fikret per capire cosa fare con il corpo della dottoressa, ma quando i tre giungeranno sul luogo Umit non ci sarà più, né verrà ritrovata l'arma del delitto. A questo punto Zuleyha si convincerà che la donna si sia data alla fuga seppure gravemente ferita.

Betul si avvicina a Fikret

Poco dopo, Fikret viene informato del ritrovamento di un'auto con il corpo di Umit in fondo a una scarpata. La morte della dottoressa verrà archiviata come un incidente stradale. Solo successivamente emergerà che è stato il nuovo arrivato Hakan a spostare il corpo senza vita di Umit.

Intanto Betul continuerà a tramare contro la famiglia Yaman, con l'intento di appropriarsi dell'intera Holding.

Fingendo affetto nei confronti di Zuleyha, si offrirà per andare a prendere Kerem Alì e portarlo alla villa per farlo giocare con i piccoli Adnan e Leyla. L'avvocatessa a quel punto resterà coinvolta in un attentato incendiario a villa Fekeli, ma riuscirà a portare in salvo sé stessa e il bambino. Fikret, così, per ringraziarla, le porterà un dono. Betul comincerà a maturare l'idea di sedurre il fratellastro di Demir per unire le ricchezze degli Yaman a quelle dei Fekeli.

Il punto su Hakan: il nuovo personaggio di Terra amara

Ben presto i telespettatori cominceranno a conoscere anche Hakan. Giunto a Cukurova come un nemico di Demir, sarà proprio lui a prendere di nascosto il corpo di Umit e la pistola con cui è stata uccisa per poter successivamente ricattare Zuleyha nel momento in cui lo riterrà opportuno.

Quando anche il corpo di Demir verrà ritrovato senza vita all'interno di una cella frigorifera, Hakan si avvicinerà a Zuleyha e i tra i due scoppierà l'amore. Un cambio di rotta decisivo per Hakan, che a quel punto dovrà fare i conti con Abdulkadir, inizialmente un suo alleato ma che non sarà disposto a deporre le armi contro la famiglia Yaman.