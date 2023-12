Per Rosa ci sarà una nuova opportunità nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di martedì 19 dicembre: Armando chiederà a sua nipote di lavorare part-time al grande magazzino e lei accetterà volentieri. Nel frattempo Maria darà a Gianlorenzo la lettera che Clara ha trovato tra i libri e l'uomo non reagirà bene. Ci saranno novità anche per Matteo che si farà aiutare da Concetta per il regalo a sua madre, mentre Marcello sarà deluso da Adelaide che non sembrerà intenzionata a tornare con lui. Infine Marta e Vittorio si troveranno l'uno di fronte all'altra dopo molto tempo.

La proposta di Armando per Rosa

I problemi economici di Rosa faranno preoccupare suo zio Armando che penserà ad una soluzione. Il capo magazziniere proporrà a sua nipote un lavoro part-time al Paradiso delle signore. In occasione del periodo natalizio, le Veneri avranno bisogno di un aiuto in più e la ragazza accetterà l'offerta facendo felice anche Irene. Nel frattempo Clara parlerà con Maria della lettera che ha trovato tra i libri usati e le chiederà di consegnarla a Botteri. La signorina Puglisi ascolterà il consiglio della sua amica, ma Gianlorenzo reagirà male quando riceverà la missiva. Probabilmente il mittente della lettera ha fatto soffrire molto l'uomo che rileggendo quelle parole sentirà riaprirsi la ferita.

La distanza tra Adelaide e Marcello

A villa Guarnieri Tancredi parlerà con Adelaide e Marta della fine del suo matrimonio con Matilde e della sua voglia di vendetta. La contessa sarà molto chiara con suo nipote e si dirà disposta a fare qualunque cosa pur di evitare che la famiglia Guarnieri venga travolta da uno scandalo. Nel frattempo Marcello sarà deluso nelle aspettative quando si renderà conto che Adelaide non ha intenzione di impegnarsi concretamente con lui.

Le trame non specificano se la decisione della contessa è definitiva o se si tratta solo di un periodo, ma sicuramente Barbieri non si arrenderà facilmente alla fine una storia così coinvolgente. In occasione del Natale, Matteo penserà ad un bel regalo da fare a Silvana e a questo proposito chiederà a Concetta di ricamare le iniziali di sua madre sul foulard che ha acquistato per lei.

Infine ci sarà il tanto atteso incontro tra Marta e Vittorio, che dopo tanto tempo si ritroveranno faccia a faccia.

I fan ipotizzano una storia d'amore tra Rosa e Marcello

Rosa è un nuovo personaggio della soap italiana ed è la nipote di Armando, che nelle scorse stagioni era stata solo nominata. Il pubblico ha accolto l'arrivo di Rosa con curiosità, ma alcuni fan non sono stati entusiasti della novità, soprattutto perché la vedono come una minaccia per la storia d'amore tra Marcello e Adelaide. Secondo alcuni Rosa potrebbe innamorarsi di Barbieri e se tra i due nascesse una relazione Adelaide sarebbe messa da parte. "Adesso ovviamente si innamorano e con la contessa ci saranno nuovi problemi", "Qualcosa di bello per Marcello, sono contenta", si legge sulle pagine fan. Tuttavia non è così scontato che Rosa si innamori di Barbieri e fino ad ora le trame non hanno parlato di questa possibilità.