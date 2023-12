Rosanna Fratello è finita al centro di una polemica social per via di questa frase pronunciata nei confronti di Rosy Chin. Sul social X, alcuni utenti hanno criticato la neo concorrente per aver chiamato Chin con l'appellativo di "cinesina" anziché col suo nome, tanto che alcuni hanno parlato di episodio razzista.

La frase finita al centro delle polemiche

Poco prima dell'inizio della diretta del Grande Fratello in onda su Canale 5 il 4 dicembre, Rosanna Fratello era seduta sul divano vicino a Sara Ricci quando ha affermato: "La cinesina mi guarda in una maniera che non capisco".

In principio Ricci non aveva capito cosa volesse dire la neo concorrente, tanto che Fratello ha fatto il segno degli occhi a mandorla per farle capire che stava parlando di Rosy Chin.

“la cinesina mi guarda in una maniera che non capisco” con annesso segno degli occhi 🥶 #grandefratello pic.twitter.com/7zuEAslv8F — noemy ✧ (@ennedea) December 4, 2023

Fratello punzecchia Chin sulla cucina

Durante la puntata Rosanna Fratello ha punzecchiato Rosy Chin.

Tutto è iniziato da una domanda di Alfonso Signorini che ha chiesto alla neo concorrente se si fosse integrata con i compagni d'avventura. La cantante ha risposto in modo affermativo ma ha anche detto che le piacerebbe passare più tempo in cucina, ma Chin non glielo permette.

A quel punto con tono ironico il conduttore ha invitato Rosy Chin a farsi da parte e la diretta interessata ha promesso che si toglierà dai fornelli. Inoltre Fratello ha rivelato che Rosy Chin le ha detto che presto cucineranno i ravioli insieme.

Non è la prima volta che Chin viene criticata per lasciare poco spazio in cucina agli altri concorrenti.

In passato, anche Beatrice Luzzi ha discusso con Chin per tale motivo.

La reazione di alcuni utenti del web

La frase di Rosanna Fratello ai danni di Rosy Chin non è passata inosservata sui social. In particolare, su X un utente ha criticato la nuova concorrente: "Ecco spiegato perché gli piacciono Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, fra simili ci si capisce".

Un altro con sarcasmo ha chiesto se la neo concorrente del reality show sia razzista.

Un utente ha affermato: "Cinesina? Spero che Rosy la chiami vecchia per la sua età, poi vediamo se le piace". Un fan ha preso le difese di Chin e criticato Rosanna Fratello: "Questo succede perché si ostinano a mettere in casa anziani che sembrano bambini sperduti in una grande città". Invece un altro ha affermato: "Rosanna gli occhi di Rosy mi pare ovvio siano a mandorla visto che è cinese, con che occhi dovrebbe guardarti?".

Tra i vari commenti c'è anche chi ha ironizzato che Fratello abbia preso in antipatia Rosy Chin perché non vuole mangiare le pietanze da lei cucinate. Infine c'è chi vorrebbe che Rosy Chin venisse messa al corrente di questo commento.