In Terra amara la fine di Saniye e Gülten arriverà per mano di Haşmet, una delle new entry della quarta stagione della soap. Anche lui darà del filo da torcere alla famiglia Yaman, che lo porterà ad avere una brutta discussione con Saniye in merito ad alcuni terreni. A ogni modo, dopo tale discussione, i loro destini si incontreranno di nuovo, ma tragicamente: Haşmet e il figlio investiranno con la macchina non solo Saniye, ma anche Gülten. Le condurranno alla morte perché non presteranno soccorso in quanto temeranno di finire in prigione.

Saniye contro Haşmet

Haşmet sarà un personaggio molto controverso che debutterà nella soap durante la quarta stagione. Darà del filo da torcere soprattutto alla famiglia Yaman, visto che occuperà diversi suoi terreni. Saniye non avrà intenzione di farsi mettere i piedi addosso, così insieme a Gülten si recherà da lui e lo affronterà a quattrocchi.

Lui non vorrà fare un passo indietro in merito alla sua scelta, così Saniye si dirà disposta a denunciarlo alla polizia. Prenderà Gülten e con la macchina si dirigerà verso il commissariato.

La morte di Saniye e Gülten

Durante il tragitto si forerà una ruota della macchina. Saniye e Gülten recupereranno quella di scorta che maldestramente inizierà a scivolare lungo la carreggiata.

Proprio in quell'istante giungerà un'auto a tutta velocità che investirà le due donne.

La macchina sarà quella di Haşmet che a causa di una brutta discussione con il figlio non si è reso conto della presenza delle due donne in mezzo alla strada. Quando vedranno i loro corpi inerti non sapranno cosa fare, temeranno di finire in prigione per omicidio, così se la daranno a gambe levate.

Gülten muore insieme al suo bambino

Saranno alcuni passanti a trovare i corpi di Gülten e Saniye riversi a terra in mezzo alla strada. Per quest'ultima non ci sarà più niente da fare, mentre Gülten verrà portata d'urgenza in ospedale. Sottoposta a intervento chirurgico, nonostante la buona riuscita, morirà pochi istanti dopo a causa di un attacco cardiaco.

Con Gülten morirà anche il bambino che porta in grembo, infatti la ragazza da poche settimane aveva scoperto di essere incinta.

L'interprete di Haşmet è l'ex marito di Vahide Perçin

Il personaggio di Haşmet debutterà durante la quarta stagione e il suo interprete, Altan Gördüm, ha qualcosa in comune con una delle grandi protagoniste di Terra Amara che ha lasciato la serie da un paio di mesi.

Altan Gördüm, infatti, è stato sposato con Vahide Perçin, ovvero colei che nella serie ambientata a Çukurova ha interpretato il ruolo di Hünkar Yaman. I due sono stati insieme per 22 anni, dal 1991 al 2013. Dalla loro unione nel 1994 è nata la loro unica figlia Alize. Anche lei in passato è stata un'attrice, mentre ora lavora nell'ambito scientifico.