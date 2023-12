Saniye e Gulten diranno addio per sempre a Cukurova nella quarta stagione di Terra Amara. Le anticipazioni annunciano che per Gaffur la morte delle due donne sarà un duro colpo. L'uomo dovrà adattarsi alla nuova vita da vedovo e concentrerà tutte le sue energie sulla piccola Uzum, la bambina che con tanto amore lui e Saniye avevano adottato. Sarà un grande dolore anche per Zuleyha che in Saniye aveva trovato una collaboratrice insostituibile e in Gulten un'amica di cui fidarsi. La signora della tenuta offrirà tutto il suo sostegno a Gaffur e anche Lutfiye prometterà di essere sempre presente nella sua vita.

Addio per sempre a Saniye e Gulten: il dolore di Cukurova

Due dei personaggi più amati di Terra amara perderanno la vita in un tragico incidente. Saniye e Gulten saranno travolte da un'auto mentre si troveranno sulla strada, intente a cambiare la ruota alla macchina su cui viaggiavano. Ad investirle sarà Hasmet Colak, che appena si renderà conto della gravità della situazione, scapperà via con suo figlio. Saniye morirà sul colpo, mentre Gulten sarà trasportata in ospedale in gravissime condizioni. Dopo poche ore, però, neanche lei riuscirà a salvarsi. La triste notizia arriverà alla tenuta cambiando per sempre gli equilibri delle vite dei protagonisti e in particolare di Gaffur, che si sentirà solo e disperato.

I funerali raduneranno tutta la città di Cukurova, che darà il suo addio alle due lavoratrici e si stringeranno attorno al dolore di Gaffur e della piccola Uzum. Anche Cetin sarà disperato perché, oltre alla sua amata moglie, dovrà dire addio per sempre al bambino che la donna portava in grembo.

Zuleyha e Lutfiye offriranno il loro aiuto a Gaffur

Gaffur in lacrime dedicherà delle parole molto dolci a Saniye: "Ti amo moltissimo e non ti lascerò mai". Per l'uomo arriverà un periodo molto duro perché dovrà farsi forza e aiutare Uzum a crescere. Gaffur avrà diverse difficoltà ad adattarsi alla vita di tutti i giorni, perché Saniye si era sempre occupata dei bisogni della bambina.

A lui toccherà pettinarla, prepararle da mangiare e aiutarla con i compiti, ma Gaffur non sarà solo. Zuleyha e Lutfiye gli prometteranno che saranno sempre presenti per lui e Uzum e questo rincuorerà il signor Taskin.

Il triste destino di Uzum e la storia della famiglia di Gaffur

Per la piccola Uzum la morte di Saniye rappresenterà il secondo lutto importante nella sua vita. Il destino ha già messo alla prova una volta la bambina con la morte della sua madre naturale nel corso della seconda stagione. All'epoca Gaffur e Saniye soffrivano molto per non poter avere dei figli e quando la madre di Uzum è morta ha affidato a loro il compito di occuparsene.

Gaffur con l'arrivo di Uzum nella sua vita ha smussato i lati più spigolosi del suo carattere ed è diventato molto più dolce sia con la bambina che con sua moglie.

Con il passare del tempo, il personaggio di Gaffur ha avuto una bellissima evoluzione dal punto di vista emotivo, anche se alcuni suoi difetti sono rimasti invariati. L'uomo ha continuato a combinare guai a causa del suo forte attaccamento al denaro togliendo la vita ad Hatip e assumendo Cumali alla tenuta in cambio della metà del suo stipendio. I principi poco ammirevoli di questo personaggio, però, sono stati in parte compensati dal suo grande amore nei confronti della famiglia e dalla sua ingenuità che lo hanno reso simpatico al pubblico.