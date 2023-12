Durante la serata di ieri, al Grande Fratello c'è stata una discussione fra Rosanna Fratello e Rosy Chin. Tutto è partito da uno sfogo della cantante che vedendo parlare la coinquilina con alcuni compagne d'avventura ha ipotizzato che stessero parlando male di lei. Ma non è tutto, perché durante il battibecco Rosanna si è lasciata scappare anche un termine razzista nei confronti della chef italo-cinese.

Rosanna insinua che Rosy volesse tirarle una scarpa

Nella serata di mercoledì 20 dicembre, i concorrenti del GF hanno festeggiato con un aperitivo i primi 100 giorni trascorsi all'interno della casa di Cinecittà.

La festa però è stata interrotta da una discussione avvenuta tra Rosanna e Rosy, che in poco tempo ha coinvolto il resto dei gieffini.

Tutto è iniziato da una conversazione avuta da Chin con Anita Olivieri e Fiordaliso, secondo Rosanna le tre concorrenti stavano parlando male alle sue spalle. In un secondo momento l'artista di "Sono una donna non sono una santa" per raccontare l'accaduto a Marco Maddaloni ha insinuato che Rosy Chin volesse tirarle una scarpa. In realtà, la chef si è semplicemente tolta le scarpe per poter ballare meglio.

Il confronto tra le due concorrenti

Poco dopo le due concorrenti si sono confrontate e ognuno di loro ha fornito la sua versione dei fatti.

In particolare, Rosy Chin ha ammesso di essersi sentita offesa per essere stata chiamata "la cinese". La diretta interessata ha cercato di far capire a Fratello che hanno anche lo stesso nome, quindi perché chiamarla "cinese" in modo dispregiativo anziché usare il suo nome di battesimo. Dal canto suo Rosanna ha sostenuto che in passato anche Beatrice Luzzi l'ha chiamata "quella" ma nessuno ha detto niente per difenderla.

Nella conversazione è intervenuta anche Anita Olivieri e ha cercato di spiegare a Rosanna Fratello che se una persona ha un atteggiamento sbagliato non è necessario che anche gli altri si comportino in quel modo.

Sui social alcuni fan hanno chiesto provvedimenti verso Rosanna

Dal momento che non è la prima volta che Rosanna Fratello chiama Rosy Chin con l'appellativo de "la cinese" in modo dispregiativo, sui social moltissimi utenti stanno chiedendo al GF di intervenire.

Un utente ha preso le difese di Chin: "Chiamarla in quel modo risulta essere offensivo". Un altro ha sostenuto che si è trattato di un episodio razzista a tutti gli effetti, mentre per un altro utente andrebbero presi dei provvedimenti nei confronti di Rosanna. Tra i vari commenti c'è chi ha minimizzato il discorso di Rosanna Fratello e chi invece ha sostenuto che dovrebbe smetterla di utilizzare termini che risultano essere razzisti.