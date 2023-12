Stephanie Forrester andrà a trovare suo marito in sogno nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni americane annunciano che dopo un delicato intervento, in dormiveglia, Eric vedrà la sua defunta moglie e con lei vivrà un momento molto toccante. "Non posso crederci se qui a casa tesoro, mi sei mancato tanto" gli dirà. Non è ancora chiaro se lo stilista riuscirà a riprendersi del tutto.

La crisi di Eric in sala operatoria manderà in panico Finn e Bridget

Le puntate in onda negli Stati Uniti raccontano che la malattia di Eric Forrester continuerà a peggiorare e la sua vita sarà appesa a un filo.

Nessuno sarà pronto a dire addio al pilastro della famiglia e per questo Finn e Bridget faranno di tutto per salvargli la vita, anche se l'uomo aveva rifiutato qualsiasi cura. In sala operatoria il marito di Steffy procederà con l'intervento, ma ad un certo punto ci sarà un problema. Una forte emorragia rischierà di mettere fine ad ogni speranza e Bridget e Finn andranno in panico. I due medici saranno pronti a rianimare Eric, mentre la sua pressione continuerà a scendere. Fortunatamente, dopo un grosso spavento, i medici riusciranno a fermare l'emorragia ed Eric sembrerà riprendersi. Nel frattempo, in corridoio la tensione si farà sempre più alta e Ridge continuerà a dirsi contrario all'intervento.

La disperazione di Ridge e il "ritorno" di Stephanie Forrester

Mentre Brooke proverà a tirare su di morale Thorne e Donna in attesa di ricevere notizie positive di Eric, Ridge fermerà un'infermiera per chiederle aggiornamenti. La donna dirà che in sala operatoria c'è stata una complicazione dovuta a un'emorragia e Ridge andrà su tutte le furie: "Questo è esattamente quello che non volevo!".

In sala operatoria, dopo aver superato la crisi, Finn e Bridget daranno all'infermiera il permesso di portare Eric in convalescenza: loro hanno fatto tutto il possibile. I medici si raccomanderanno di non fare nessuna promessa alla famiglia perché non è ancora certo che Forrester ce la faccia. Bridget comunicherà alla famiglia che Eric è sopravvissuto all'intervento e tutti si stringeranno in un abbraccio.

Per Eric saranno momenti molto delicati, perché nonostante l'intervento sia tecnicamente riuscito, lotterà tra la vita e la morte. In questo frangente l'uomo avrà un'apparizione in sogno e rivedrà la sua amata moglie Stephanie nella luce. La donna lo chiamerà: "Eric? Tesoro, mi sei mancato tanto". Per Forrester sarà una forte emozione rivedersi ballare un lento con sua moglie che le ripeterà "Sei a casa, sei al sicuro".

La malattia di Stephanie e la morte tra le braccia di Brooke

Stephanie Forrester è stata uno dei personaggi più amati della soap Beautiful. La donna ha vissuto con Eric un grande amore e con lui ha costruito un impero del mondo della moda e una grande famiglia. Gli alti e bassi nel matrimonio cono stati moltissimi e una lunga lotta con Brooke ha caratterizzato diverse stagioni della soap.

La donna si è ammalata di cancro e durante la sua malattia si è riappacificata anche con la sua nemica Brooke, che si è presa cura di lei. Proprio tra le braccia di sua nuora Stephanie ha concluso la sua vita.