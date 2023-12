A poche ore dall'inizio di una nuova puntata del GF sul web si parla ancora di Mirko Brunetti e del ruolo che avrà d'ora dopo essere stato eliminato dal pubblico. In una Instagram Story, dunque, Alessandro Rosica ha fatto sapere che l'imprenditore di Rieti non sarà più concorrente del reality-show ma non dovrebbero mancare confronti sia con Perla che con Greta in studio e all'interno della casa. Già stasera il ragazzo dovrebbe partecipare alla diretta per commentare cosa hanno detto Rossetti e Vatiero sul suo conto in questi giorni.

Attesa per il ritorno in tv di Mirko

L'uscita di Mirko dalla casa del GF continua a far discutere [VIDEO]: in pochi si aspettavano che il giovane perdesse il televoto del 9 dicembre scorso e che venisse eliminato definitivamente dal programma del quale è stato assoluto protagonista per circa due mesi.

Oggi, lunedì 11, ci sarà una nuova puntata e Brunetti dovrebbe essere al centro del racconto che Signorini farà in studio: il ragazzo dovrebbe rispondere alle tante cose che sia Perla che Greta hanno detto davanti alle telecamere, dai progetti che avevano quando stavano insieme al perché le relazioni si sono concluse.

L'imprenditore di Rieti non è ancora tornato in possesso dei suoi profili social (gestiti dal fratello quando era un concorrente), ma probabilmente ciò avverrà solo quando riapparirà su Canale 5 dopo l'eliminazione.

Il paragone con Alex Belli

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 11 dicembre, Alessandro Rosica ha svelato quello che dovrebbe fare Mirko sia stasera che nelle prossime puntate del GF, anche perché il "triangolo" nato a Temptation Island sarebbe ancora una dinamica sulla quale gli autori puntano.

"Vogliono fare un Alex Belli 2.0 ma lui non ha esperienza per reggere tutto ciò", ha fatto sapere l'esperto di gossip in una Instagram Story.

Brunetti, però, dovrebbe essere ancora un personaggio centrale di quest'edizione del reality-show, anche perché Greta ha fatto rivelazioni spiazzanti sul loro rapporto (lui le avrebbe chiesto di andare a convivere e di fare un bambino l'estate scorsa) e Perla non si capacita della sua uscita dalla casa.

"Mirko farà confronti in studio e nella casa ma non sarà più un concorrente", ha precisato Rosica sempre sui social network in risposta a chi ipotizzava un rientro nel cast dell'imprenditore.

Le reazioni di Perla e Greta

Tra le mura di Cinecittà c'è ancora chi pensa che Mirko non sia stato davvero eliminato e che stasera tornerà in gioco: nelle prossime ore spetterà ad Alfonso Signorini fare chiarezza a riguardo spiegando ai concorrenti che Brunetti non fa più parte del cast per volere del pubblico.

Nelle ultime 48 ore Greta si è lasciata andare a racconti inaspettati sull'ex fidanzato, soprattutto sulla gelosia che lui avrebbe dimostrato ogni volta che vedeva Perla accanto ad altri uomini (prima il tentatore Igor e poi l'ex naufrago Luca Vetrone).

Questa sera l'ex inquilino dovrebbe rispondere alle frecciatine di Rossetti e spiegare quanto c'è di vero nelle cose che ha detto sui mesi in cui sono stati una coppia.