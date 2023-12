Nelle puntate di Un posto al sole in onda da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre su Rai 3 Alberto Palladini sarà sempre più sofferente per l'assenza di notizie da parte di suo figlio Federico. Il piccolo si trova con la madre Clara, fuggita da Napoli insieme al suo nuovo amore Eduardo. Giulia Poggi, invece, si appresterà a partire per la Sicilia, ma sarà in ansia per le gravi condizioni di salute in cui versa Luca De Santis.

Anticipazioni Un posto al sole: Alberto soffre per l'assenza di Federico

Niko starà vicino ad Alberto in ansia per la scomparsa del figlio Federico.

Il giovane avvocato cercherà di far reagire l'amico.

Roberto e Marina, invece, porteranno avanti il loro piano diabolico facendo la conoscenza dei famigliari di Ida. La coppia si accingerà a raggiungere la Polonia, dove scopriranno che i cari della madre biologica di Tommaso vivono in condizioni molto difficili. Nonostante questo Roberto e Marina saranno decisi a portare a termine il loro piano e lasciare Ida in Polonia.

Mariella e Guido capiranno che Speranza non è pronta a dire addio a Samuel. Michele, invece, non condividerà la presenza di Giancarlo accanto a Silvia e Rossella.

Giulia in ansia per le condizioni di salute di Luca

Per questo non vedrà l'ora di tornare a Napoli per stare accanto a Diego. Allo stesso tempo Ferri sarà disposto a tutto pur di non farsi portare via Tommaso, per questo lui e Marina stringeranno un accordo con la zia di Ida: li aiuterà a tornare a Napoli senza di lei.

Micaela avrà una sconvolgente reazione quando scoprirà che Samuel ha abbandonato la fidanzata.

Serena, invece, scoprirà il motivo per cui Mariella non sopporta Micaela. Silvia capirà che Michele ha prestato del denaro a Nunzio per salvare le sorti del Vulcano. Giulia si appresterà a partire per la Sicilia in occasione delle vacanze di Natale, proprio per questo sarà in ansia per la salute di Luca.

Alberto sarà sempre più insofferente per la lontananza da Federico, mentre Clara non saprà come affrontare le promesse di una vita agita proposte da Eduardo.

Roberto e Marina, invece, continueranno il loro viaggio verso Napoli con il piccolo Tommaso. Ida vivrà tutta questa situazione con grande sconforto. Mariella insinuerà dei dubbi esistenziali a Silvia su quello che prova davvero per Michele.

Ipotesi trame future: Alberto rischia di finire nel baratro

Alberto Palladini sta vivendo un periodo di grande turbamento a causa della scomparsa di suo figlio Federico, portato via da Clara per vivere la sua storia d'amore con Eduardo. Un momento di grande sofferenza che l'ha portato l'uomo a non presentarsi a lavoro, tanto da destare la preoccupazione di Niko, che ha cercato di rincuorarlo sebbene invano. Ma cosa succederà in futuro? Niko potrebbe trovare Alberto in pessime condizioni. Palladini potrebbe entrare nel tunnel dell'alcolismo proprio perché non riesce a gestire il dolore per la scomparsa di suo figlio.