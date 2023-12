Le anticipazioni sulla stagione finale di Terra Amara rivelano che Zuleyha si ritroverà in coma dopo un colpo di pistola che farà tremare le persone a lei care.

La donna, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio ufficiale da parte di Hakan, vivrà dei momenti di grande terrore tanto che si finirà per temere il peggio.

I medici riusciranno ad intervenire tempestivamente e, al suo fianco, ci sarà il ricco imprenditore che deciderà di non abbandonarla mai chiedendole con insistenza di svegliarsi di nuovo.

Hakan chiede a Zuleyha di diventare sua moglie

Hakan riuscirà a conquistare il cuore della protagonista femminile della soap opera, al punto che ben presto si presenterà da lei per chiederle di diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Ma, proprio nel momento in cui sembrerà essere tornato il sereno nella vita della signora di Cukurova, un nuovo evento tragico finirà per scombussolare per sempre i suoi piani.

Le anticipazioni della stagione finale rivelano che qualcuno spierà la coppia in segreto e farà partire un colpo di arma da fuoco che colpirà proprio la donna.

Zuleyha in coma: anticipazioni Terra amara stagione finale

Zuleyha verrà trasportata con estrema urgenza in ospedale e le sue condizioni di salute appariranno preoccupanti tanto che si ritroverà vittima di un arresto cardiaco.

I medici, però, riusciranno a salvarle dopo un'operazione e la donna finirà in coma. Al suo fianco ci sarà sempre Hakan che le parlerà costantemente e le chiederà in tutti i modi di risvegliarsi per riprendere in mano le redini della loro vita.

Intanto, i fan attendono con trepidazione di vedere in onda gli episodi conclusivi di questa saga, pur consapevoli del fatto che si tratti dell'ultimo ciclo di appuntamenti.

Gli appassionati della soap sperano nel lieto fine

In patria si è scelto di non andare oltre la quarta serie, nonostante il successo di ascolti registrato nel corso degli anni e i meritati riconoscimenti conquistati anche in altri paesi.

In particolar modo in Italia, la soap con protagonisti Zuleyha e Demir è diventata un vero e proprio gioiellino della programmazione di Canale 5, in grado di permettere alla rete di registrare ascolti eccezionali nella fascia pomeridiana.

"Sarà un vero e proprio dramma, nel 2024, dover dire addio ai protagonisti di questa splendida soap", ha commentato un utente su Facebook.

"Mi dispiacerà troppo non trovare più tutti gli abitanti di Cukurova alle 14:10 su Canale 5. Speriamo solo che la quarta stagione non ci lasci l'amaro in bocca", scrive ancora un altro appassionato della serie.

"Come faremo senza Zuleyha e tutti gli altri protagonisti della soap, speriamo che arrivi qualche nuova soap avvincente allo stesso modo", è il parere di un altro spettatore.