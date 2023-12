L'hashtag "Varrese fuori" continua ad imperversare sul social X con utenti e fan del Grande Fratello che continuano imperterriti a chiedere la squalifica di Massimiliano Varrese, reo di aver avuto troppi atteggiamenti irrispettosi verso Beatrice Luzzi. Frasi come 'è stupida, cattiva e perfida' o 'chiamiamo un esorcista per Beatrice' sono state identificate dal pubblico da casa come portatrici di una condotta violenta da parte dell'attore, da qui le richieste a gran voce di un suo allontanamento dal gioco.

Nel nuovo numero del settimanale Chi, in edicola da ieri mercoledì 27 dicembre, Alfonso Signorini ha anche ripreso la questione rispondendo alla lettera di una lettrice del giornale relativa proprio alla condotta tenuta dal programma e dal GF verso Varrese.

Signorini elogia Beatrice e punge Massimiliano

Nel nuovo numero della rivista di cronaca rosa diretta da Alfonso Signorini, una lettrice ha dunque rivolto un proprio personale appello al Grande Fratello e al suo conduttore: "Parlando da donna ex vittima di violenza privata, vorrei urlarti tutta la mia sofferenza e rabbia nel vedere Beatrice così massacrata dagli altri concorrenti, anche dopo il tuo intervento".

E poi ancora: "Mai e dico mai una volta che si siano messi dalla parte di Beatrice che, da grande donna qual è, tante volte ha taciuto senza dare seguito alle provocazioni!. Massimiliano dice che era finzione e io mi domando puoi fingere h24? E gli atteggiamenti che aveva con Heidi? Anche lì fingeva?

Ma ancora più male mi fa vedere una casa coalizzata con il carnefice e contro la vittima".

Questa la risposta pubblicata da Signorini sempre via Chi: "Beatrice è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza. Senza retorica. E più la gente le dà addosso, più lei afferma la sua grandezza. È un bell’acquisto di questa edizione del GF.

Quanto a Massimiliano, non credo sinceramente sia quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è se stessi e non si recita un personaggio, più si vince. Un caro saluto!".

GF: fan critici con Massimiliano Varrese

Nonostante Signorini abbia cercato dunque di gettare acqua sul fuoco, la querelle social relativa alla bagarre Varrese-Luzzi continua a tenere banco tanto che l'hashtag "Varrese fuori" continua a circolare con grande insistenza.

"Massimiliano evita di rispondere a Beatrice per tutelarsi e invita gli altri a fare lo stesso così lei si autodistruggerà. Questo per me è bullismo", "La tossicità che si respira in quella casa è colpa degli autori che non hanno voluto prendere un provvedimento netto", "Grande Fratello non vi rendete conto, state dando importanza e protezione a un violento e cattivo, se la canta e se la suona pagliaccio" solo alcuni dei commenti che circolano in queste ore sul popolare social network X contro proprio Varrese e a difesa di Beatrice.