Nelle puntate della soap Tv Endless Love (Kara Sevda) in onda nel pomeriggio e nel prime time di venerdì 8 novembre 2024, Emir chiederà a Zeynep di aiutarlo a incastrare Kemal per l'omicidio di Ozan. La ragazza in un primo momento accetterà, salvo poi cambiare idea e tirarsi indietro, scatenando l'ira di Kozcuoğlu che, a questo punto si vendicherà di lei inviando sui telefoni di Kemal e Nihan il video in cui la si vede mentre tenta di soffocare Ozan in ospedale.

Kozcouglu chiede a Zeynep di incastrare Kemal per la morte di Ozan

La puntata in onda nel pomeriggio dell'8 novembre riprenderà dal momento in cui Zeynep sarà ancora devastata dopo aver tentato di togliersi la vita.

Kemal sarà riuscito a salvarla in extremis ma lei non gli avrà voluto dire il motivo per il quale ha tentato il suicidio. La giovane sarà sempre più disperata visto che sarà ormai certa che verrà smascherata per l'omicidio di Ozan. La ragazza si chiuderà nel suo appartamento e si agiterà ancor di più quando sentirà bussare alla porta. Quando aprirà scoprirà che è Emir, il quale le proporrà in piano che potrebbe salvarla dalle accuse di omicidio. Zeynep dovrà incastrare Kemal per la morte del giovane Sezin. Inizialmente la ragazza non ne vorrà sapere di tradire la fiducia del fratello, ma alla fine si farà convincere da Emir.

Emir si vendica di Zeynep e invia il video in cui lei soffoca Ozan

Nel corso dell'appuntamento serale Nihan e Kemal rintracceranno il medico le cui impronte sono state trovate sul bottone trovato nella camera di Ozan.

Il medico avrà in alibi ibatrabili per il giorno del delitto. Intanto si avvicinerà il giorno del compleanno di Deniz e Kemal vorrà festeggiare l'evento a casa dei suoi genitori. L'ingegnere dovrà però studiare un piano per evitare che Emir lo scopra. Zeynep intanto, deciderà di non assecondare il piano di Emir e si rifiuterà di aiutare Kozcuoğlu ad incastrare Kemal.

Emir non prenderà affatto bene il voltafaccia di Zeynep e si vendicherà di lei inviando ai cellulari di Kemal e Nihan il video in cui si vede Zeynep mentre tenta di soffocare Ozan con un cuscino. Nihan sarà furiosa e si scaglierà contro Zeynep costringendo quest'ultima a fuggire in tutta fretta prima che accada l'irreparabile.

Tarik aiuterà la sorella a nascondersi in un appartamento messo a disposizione da Asu, in attesa che poter fuggire all'estero.

Endless Love sospesa in daytime

Le vicende di Nihan e Kemal a partire dall'11 settembre non andranno più in onda in daytime e verranno sostituite da un'altra dizi turca molto amata dal pubblico, ovvero Segreti di famiglia. Endless Love continuerà invece ad essere trasmessa in prima serata, al giovedì e il sabato pomeriggio prima di Verissimo. Questa nuova programmazione dovrebbe rimanere invariata sino alla conclusione definitiva della serie, prevista per la primavera del 2025.