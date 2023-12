Terminata la 26^ puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo emotivo con Massimiliano Varrese, sempre più ai ferri corti con la coinquilina, ad aver affermato che si sia trattata solo di una strategia non dettata dunque da un reale malessere.

L'atteggiamento dell'attore non è passato inosservato, tanto che sul social X numerosi utenti stanno chiedendo dei provvedimenti disciplinari nei confronti dell'attore.

Varrese offende Luzzi: 'Imbarazzante'

Durante la puntata di lunedì 11 dicembre, Beatrice Luzzi ha ricevuto la visita dei figli e uno di loro le ha consigliato di non fidarsi di Massimiliano Varrese.

La frase non è andata proprio giù all'attore tanto che nel post-puntata ha chiesto la squalifica di Luzzi per avere ricevuto delle informazioni dell'esterno. Parlando con Rosy Chin e Anita Olivieri, Varrese ha poi attaccato Beatrice Luzzi nonostante quest'ultima stesse piangendo: "Guarda che pantomima, imbarazzante. Offende, ti da del bipolare, poi va a piangere in giro".

[Beatrice che piange in veranda per i figli]

Max:"Guarda come fa la vittima, ora piange! Si sta allisciando quelli nuovi"



[Beatrice che piange in veranda per i figli]

Max:"Guarda come fa la vittima, ora piange! Si sta allisciando quelli nuovi"

Che schifo che mi fa sto tizio, mi viene voglia di prenderlo a calci in culo#grandefratello #beatriceluzzi #fuoriVarrese

A fare eco alle parole di Massimiliano Varrese ci ha pensato Anita Olivieri: secondo lei, Beatrice Luzzi sarebbe scoppiata a piangere solo per fare tenerezza ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento di Massimiliano Varrese non è passato inosservato. Sul social X molti utenti hanno criticato l'attore, sostenendo come debba ricevere un provvedimento disciplinare per i continui attacchi gratuiti nei confronti della sua compagna d'avventura. Un utente ha affermato: "Che schifo le parole di questo tizio".

Un altro ha scritto: "Questo neanche 20 minuti dopo aver fatto il cagnolino bastonato in confessionale con Alfonso Signorini dicendo che sta lavorando sul suo carattere. Falso come pochi". Un fan di Luzzi ha affermato: "Io non vedo l'ora che tornino nel mondo reale per rendersi conto che lui oltre ad essere detestato ha praticamente concluso definitivamente la sua carriera".

"Lui no comment. Un uomo così mi spaventa, tanta meditazione ma non è servita a nulla. Dentro di se c’è troppa cattiveria" ha scritto qualcun altro.

Tra i vari commenti c'è chi ha criticato Anita Olivieri, ma anche chi ha punzecchiato Beatrice Luzzi sostenendo che se sente la mancanza dei figli può lasciare il gioco semplicemente pagando una penale.

Varrese-Luzzi ai ferri corti, la storia si ripete

All'inizio del GF, Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno spesso discusso decidendo poi in un secondo momento di mettere da parte i dissapori.

Nell'ultimo periodo però tra i due si è rotto qualcosa: i due concorrenti non fanno altro che lanciarsi frecciatine a vicenda influenzando in tal modo anche il percorso degli altri concorrenti, tanto che in casa potrebbero nascere delle fazioni: chi dà ragione a Luzzi e chi a Varrese.

Nelle ultime ore l'attore ha addirittura sostenuto di essere stato aggredito fisicamente dalla Luzzi.