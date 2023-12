Durante la serata di ieri, al Grande Fratello, Massimiliano Varrese si è ritrovato a parlare con Perla Vatiero e ha fatto delle riflessioni sulla ex Monia La Ferrera. L'attore ha confidato che averla ritrovata nella casa di Cinecittà dopo 15 anni è stata una bellissima sorpresa e nonostante sia passato molto tempo nutre ancora una forte attrazione. Tuttavia Varrese ha precisato che vuole andarci con i piedi di piombo in modo da non rovinare la complicità ritrovata.

Le dichiarazioni di Varrese sulla sua ex

Nelle precedenti settimane, Monia La Ferrera è entrata al GF come concorrente ufficiale: l'ex hostess di volo in passato ha avuto una convivenza con Massimiliano Varrese, tanto che i due non si vedevano da 15 anni.

In queste ore l'attore nel corso di una chiacchierata confidenziale con Perla Vatiero ha rivelato di non essere indifferente al fascino della sua ex: "In alcuni momenti non mi è indifferente, mi verrebbe voglia di abbracciarla. Esteticamente mi piace da morire". Allo stesso tempo il diretto interessato si è domandato come sia possibile provare certe emozioni dopo tanti anni che non vedeva Monia: "Ci guardiamo, ci capiamo e sappiamo quello che pensiamo".

In merito a un ipotetico ritorno di fiamma Varrese ha precisato che in questo momento non intende fare nulla, al termine dell'esperienza televisiva i due potrebbero anche essere solamente amici. A differenza del passato, ora hanno nuove responsabilità e consapevolezze visto che sono diventati entrambi genitori.

Inoltre l'attore ha rivelato che non vuole intromettersi nel percorso de La Ferrera: "Sono contento che sta facendo amicizia e si sta godendo la casa".

I consigli di Perla

Dopo aver ascoltato le riflessioni del coinquilino, Perla Vatiero ha ammesso di comprendere ciò che sta vivendo visto che poco prima l'ha vissuto anche lei con Mirko Brunetti nonché suo ex fidanzato.

A detta della ragazza, Varrese dovrebbe prendere tutto con leggerezza e dare tempo al tempo: vivendo 24 ore su 24 sotto lo stesso tetto potrebbero capire di volersi dare una seconda chance oppure lasciare tutto così com'è per evitare di rovinare il rapporto.

Massimiliano Varrese ancora al centro delle polemiche da sabato

Nella puntata di sabato 16 dicembre, Massimiliano Varrese è stato rimproverato da Alfonso Signorini per i modi bruschi e irruenti nei confronti di Beatrice Luzzi.

Di conseguenza sui social continuano ancora la protesta da parte di alcuni fan che chiedono a gran voce la squalifica dell'attore. In merito alla riflessione di Varrese sulla sua ex, un utente ha scritto: "Ma ancora continuate a postare suoi video?". Un altro ha rilanciato l'hashtag finito in tendenza nei giorni scorsi #FuoriVarrese.