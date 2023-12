Le anticipazioni di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che non ci sarà il ritorno in studio di Riccardo Guarnieri.

Contrariamente a quanto si era vociferato nelle scorse settimane, il cavaliere non ha ripreso parte alle ultime registrazioni del talk show che troveranno spazio in tv dopo la pausa natalizia della trasmissione di Maria De Filippi.

Alessandro Vicinanza, invece, confermerà il suo desiderio di sentirsi libero e di fare nuove conoscenze senza concedere l'esclusiva a Roberta Di Padua.

Alessandro Vicinanza vuole sentirsi libero in studio

Il rapporto tra Alessandro e Roberta continuerà a tenere banco nel corso delle nuove puntate di gennaio, dato che tra i due sembrerà nascere un'alchimia tale da portare a pensare che sarebbero pronti anche ad uscire insieme dal cast del trono over.

Peccato che Alessandro non abbia intenzione di fossilizzarsi solo su una singola conoscenza e nel corso delle ultime registrazioni ha confermato che vuole sentirsi libero di fare nuove frequentazioni.

Il cavaliere, seppur consapevole del fatto che Roberta non approvi questo tipo di comportamento, deciderà di intraprendere nuove conoscenze, tra cui quella con Cristina.

Una scelta che avrà delle conseguenze sul suo rapporto con la Di Padua, dato che la dama napoletana deciderà di fare un passo indietro e andrà via dal cast del trono over.

Riccardo Guarnieri non ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Le anticipazioni delle puntate di gennaio rivelano che non ci sarà spazio neppure per il ritorno in video di Riccardo Guarnieri.

Nelle scorse settimane l'ex volto del trono over aveva postato delle stories da Roma e ciò aveva lasciato credere che fosse in procinto di ripartecipare alle registrazioni del programma.

Alla fine, però, non è stato così e per il momento non ci sarà un suo rientro nel cast del trono senior, dove per anni è stato uno dei volti indiscussi.

Il sogno dei fan social: un ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

I fan che sognavano una reunion tra Riccardo e Ida dovranno mettersi l'anima in pace, dato che la tronista in carica non avrà modo di rivederlo nel corso delle prossime puntate del talk show.

La loro storia d'amore aveva fatto sognare gli spettatori da casa e in tanti ancora oggi sostengono che le varie storie d'amore di Ida, nate dopo la fine della relazione con Guarnieri, non abbiano avuto un esito positivo perché la tronista sarebbe ancora innamorata del cavaliere pugliese.

La stessa Ida, in un'intervista a Verissimo, aveva confermato di provare ancora un forte e sincero affetto nei confronti di Riccardo.