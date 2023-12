Sabato 23 dicembre andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata in diretta del Grande Fratello, in programma come sempre dalle 21.30 circa.

Secondo quanto apprende Blasting News questo nuovo appuntamento sarà caratterizzato dall'ingresso di due nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco per cercare di arrivare alla finale di questa edizione.

I risultati del televoto settimanale, invece, non porteranno alla proclamazione di un nuovo eliminato, ma del primo concorrente che finirà al televoto per la puntata successiva in programma sabato 30 dicembre.

Previsti due nuovi ingressi: anticipazioni Grande Fratello del 23 dicembre

Il penultimo appuntamento per il 2023 del reality show condotto da Alfonso Signorini sarà caratterizzato dall'arrivo di due nuovi concorrenti. Si tratta di due ragazzi che si metteranno in gioco e proveranno a portare un po' di scompiglio all'interno delle dinamiche di questa edizione.

Top secret i nomi dei concorrenti in questione che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, scelti in queste settimane attraverso i casting ufficiali.

Il caso Beatrice Luzzi e nessuna nuova eliminazione

Nel corso della serata si parlerà anche delle vicende di Beatrice Luzzi, che ha abbandonato momentaneamente la casa più spiata d'Italia per motivi personali.

Sui suoi canali social hanno fatto sapere che la concorrente è uscita dalla casa per stare al fianco di suo padre che ha subito un delicato intervento.

Al momento, però, Beatrice si troverebbe in albergo in quarantena (come prevede il regolamento del programma) in attesa che la produzione possa darle il permesso di rientrare all'interno della casa di Cinecittà.

Il televoto di questa settimana, invece, vede coinvolti Marco Maddaloni, Greta Rossetti e Federico Massaro. Nessuno dei tre dovrà abbandonare il programma, dato che non sono previste eliminazioni: il pubblico dovrà scegliere la persona che finirà direttamente in nomination la prossima puntata in programma sabato 30 dicembre su Canale 5.

L'ultima sfida auditel tra Ballando con le stelle e il reality show di Canale 5

Una puntata che si preannuncia scoppiettante, ma al tempo stesso difficile dal punto di vista auditel, dato che dovrà sfidare la finalissima di Ballando con le stelle 2023 in onda su Rai 1.

In queste settimane di programmazione il programma di Milly Carlucci ha vinto la gara ascolti con una media di oltre 3,2 milioni di spettatori contro i 2,3 milioni registrati dal reality show di Alfonso Signorini nella inusuale collocazione del sabato.