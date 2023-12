La famiglia Yaman e i dipendenti della villa si riuniranno per dare l'ultimo saluto a Demir, trovato senza vita in un magazzino. Sarà così che la quarta stagione di Terra Amara metterà in scena i suoi funerali, che saranno privati per volere di Züleyha. Tutti avranno modo di dargli un ultimo saluto, soprattutto la moglie che non gli rivolgerà delle parole tanto tenere.

I funerali privati di Demir

A Çukurova si svolgeranno i funerali di Demir, dopo il ritrovamento del suo corpo in un magazzino abbandonato. Züleyha non vorrà una cerimonia pubblica, ma qualcosa di decisamente più privato.

Demir, però, era una figura di spicco in città e molti si sarebbero aspettati che alle esequie partecipassero almeno il governatore e il vice governatore di Çukurova, ma Züleyha non vorrà la loro presenza.

Fikret non sopporterà di dove seppellire quel fratellastro che aveva appena ritrovato, anche Züleyha sarà triste, ma allo stesso tempo sarà abbastanza composta e non si lascerà andare a delle scenate.

L'ultimo saluto di Züleyha a Demir

Sarà Gaffur a mettere la lapide di legno nella tomba del suo capo e lo farà con un groppo in gola. Fikret darà il suo addio al fratello: "Possa Dio perdonare i tuoi peccati". Tutti se ne andranno via e davanti alla tomba rimarrà solo Züleyha, accompagnata da Fikret e Lütfiye: "Per quali peccati ti devo perdonare Demir?

A chi rivolgo l'odio e la rabbia che provo ora? A una manciata di polvere? Mi hai deluso davvero tanto, ma ora non so che cosa fare con questo dolore che provo dentro".

Züleyha proseguirà con il suo ultimo saluto: "Tante volte ho pensato al motivo che ti ha spinto a farmi del male. Per te era amore, ma alla fine tu eri solo crudele.

Ora non mi resta che seppellire con te tutta la rabbia che provo. Lo faccio per i miei figli, perché per loro sei stato un ottimo padre, a prescindere da quello che mi hai fatto. Possa Dio perdonare tutti i tuoi peccati, questa è la mia unica preghiera per te".

Züleyha abbandonerà il cimitero insieme a Fikret e Lütfiye, conscia che da quel momento in poi per lei inizierà una nuova vita.

L'uscita di scena di Murat Ünalmış

Anche se il corpo di Demir verrà ritrovato durante la quarta stagione, il suo interprete, Murat Ünalmış, è uscito di scena durante l'ultima puntata della terza. Per lui non sono previste ulteriori apparizioni. Dopo il suo ultimo episodio, andato in onda in Turchia nel giugno 2021, Murat Ünalmış ha salutato il pubblico di Terra amara con un post su Instagram.

"Ogni storia ha la sua fine e questa volta ne finisce una per me - ha esordito l'attore nel suo post - Ringrazio i colleghi e tutti coloro che hanno contribuito alla produzione della serie, il pubblico e tutte le persone ospitali di Adana (città che ha ospitato il set)".