L'uscita momentanea di Beatrice Luzzi dal Grande Fratello [VIDEO]ha preoccupato i fan dell'attrice che, a distanza di qualche giorno, sono stati rassicurati dallo staff dell'attrice. Il ritorno di Beatrice nel Reality Show sembra questione di ore. Questo è quello che trapela da ciò che è stato pubblicato da un membro dello staff suoi social.

Lo staff di Beatrice aggiorna i fan: 'Si trova in albergo'

Da quando il Grande Fratello ha comunicato che Beatrice Luzzi era uscita momentaneamente dalla casa per motivi personali, di lei non si è saputo più nulla.

Sono trascorsi alcuni giorni e la produzione del Reality Show non ha aggiornato il pubblico sulla situazione. In queste ultime ore, ci ha pensato un membro dello staff dell'attrice romana a dare qualche aggiornamento, rassicurando i fan. In molti infatti, in questi giorni, si sono chiesti se e quando Beatrice sarebbe tornata nella casa di Cinecittà. Ebbene, a dare speranza ai sostenitori della gieffina ci ha pensato un membro del suo staff che su X (ex Twitter), ha rivelato: "Per il momento si trova chiusa in un albergo".

Lo staff di Luzzi: 'Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello'

Questa persona molto vicina a Beatrice Luzzi, ha proseguito aggiungendo: "Siamo altamente fiduciosi che possa rientrare al Grande Fratello, ma non sappiamo quando".

Insomma, tutto fa pensare che a breve l'attrice farà ritorno nella casa più spiata d'Italia. Lo staff sta tenendo aggiornati i fan proprio come promesso in occasione dell'uscita di Beatrice avvenuta nella giornata di mercoledì scorso. In quell'occasione sempre via social avevano scritto: "Ragazzi, niente paura e state tutti tranquilli.

Noi vi terremo aggiornati, grazie del supporto". Ora non resta che attendere il momento in cui Luzzi tornerà a varcare la porta rossa.

I fan supportano Beatrice: 'Se non rientra, per me il GF finisce qui'

Intanto sui social si sprecano i commenti su Beatrice e sui motivi che l'avrebbero spinta a lasciare temporaneamente il reality di Canale 5.

Visto che si è parlato solo e esclusivamente di questioni personali senza scendere in dettagli, qualcuno ha ipotizzato che la sua uscita sia dovuta ad un problema di salute del padre. Qualcun altro invece, ha ipotizzato che la sua uscita sia legata alla scomparsa di un giovane regista suo amico. Restano solo supposizioni. Sarà solo Beatrice se vorrà, a svelare i motivi. Intanto i fan continuano a supportarla e non vedono l'ora di rivederla nella casa del Grande Fratello. Sui social di legge infatti: "Se non rientra, per me il GF finisce qui". Questo fa capire come Luzzi sia considerata da gran parte del pubblico, una colonna portante del programma. Se non dovesse rientrare non sarà più lo stesso.