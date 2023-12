"Se non ci fosse stata lei le cose sarebbero andate diversamente", Beatrice Luzzi senza giri di parole ha insinuato che Giuseppe Garibaldi si sia allontanato da lei per via dell'amicizia instaurata con Anita Olivieri all'interno del Grande Fratello. Quest'ultima non ha mai avuto feeling con l'attrice, tanto che in varie occasioni hanno avuto degli screzi anche ruvidi. Tuttavia il 30enne calabrese ha respinto tali parole al mittente.

Nuovo confronto tra i ' Beabaldi'

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi questa mattina si sono ritrovati in zona beauty e hanno avuto l'ennesimo confronto.

In particolare, l'attrice ha sostenuto che la causa dell'allontanamento del 30enne sia stata la vicinanza ad Anita Olivieri: "Se non ci fosse stata lei le cose sarebbero andate diversamente".

Dal canto suo Garibaldi si è detto stanco di sentire tali insinuazioni sul suo conto. Il giovane ha precisato di non essersi mai fatto influenzare da nessuno e di avere preso ogni decisone di testa sua. Inoltre Giuseppe Garibaldi ha ribadito che la sua amica può dargli dei consigli, ma alla fine è lui a decidere ciò che è meglio.

Cosa pensano i fan di Luzzi e Garibaldi

Su X (ex Twitter) moltissimi utenti hanno espresso un commento sull'ennesimo confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Come spesso accade in queste situazioni c'è chi ha dato ragione a Luzzi e chi invece crede che la causa dell'allontanamento con Garibaldi sia proprio il comportamento dell'attrice.

Un utente è sicuro che tra i due concorrenti presto ci sarà un ritorno di fiamma: "Noi comunque siamo il fandom più fortunato perché abbiamo loro che litigano, fanno pace, litigano di nuovo, si guardano, si abbracciano e non riescono a non stare lontani per poi ritornare tutto da capo e noi dietro a loro". Un altro fan con ironia ha affermato: "Si sono abbracciati mentre litigavano.

Non stanno bene, è evidente". Un altro ha commentato: "Ci farete esaurire dietro a voi".

Tra i vari commenti c'è anche chi non si fida di Giuseppe Garibaldi e continua a sostenere che Beatrice Luzzi debba stare lontano dal coinquilino. Infine c'è anche chi non vede nulla di male nell'amicizia tra Garibaldi e Anita Olivieri.

Olivieri potrebbe reagire male alle provocazioni di Luzzi

Le nuove insinuazioni di Beatrice Luzzi riguardanti l'amicizia tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri potrebbero infastidire quest'ultima. Durante la puntata di sabato 16 dicembre, Alfonso Signorini potrebbe mostrare la conversazione. Tra il duo Olivieri-Luzzi potrebbe esserci un nuovo confronto-scontro: le due concorrenti hanno più volte provato ad instaurare un rapporto, ma tra loro non è mai scattata la scintilla dell'amicizia.