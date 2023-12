Nelle puntate di Un posto al sole del 21 e 22 dicembre Clara avrà dei ripensamenti riguardo il futuro che l'attende con Eduardo Sabbiese. La madre di Federico inizierà a capire che con lui non potrà mai essere felice. Intanto Alberto si crogiolerà nella disperazione dovuta alla lontananza dal figlio.

Nel frattempo Mariella vorrà spingere Michele e Silvia a tornare insieme, e per farlo la vigilessa chiederà all'amica se è sicura di non provare più nulla per l'ex marito.

Per Ida la situazione non si metterà per il meglio: Roberto e Marina saranno sul punto di tornare a Napoli senza di lei.

Giulia pronta a ricongiungersi con la figlia

Nell'appuntamento di giovedì 21 dicembre per Ida si profila il peggio, poiché Marina e suo marito prenderanno degli accordi con la zia della ragazza a sua insaputa. I due coniugi saranno pronti a fare ritorno a Napoli, ma senza Ida.

Intanto a Palazzo Palladini qualcuno sarà in partenza per le vacanze di Natale. Si tratta di Giulia Poggi, la quale sarà in procinto di ricongiungersi con Bianca, Angela e Franco in Sicilia. Tuttavia, la donna non si sentirà affatto tranquilla a lasciare Luca De Santis da solo.

Nel frattempo Silvia verrà a sapere che il suo ex marito si è reso protagonista di un gesto altruista: si è indebitato fino al collo pur di aiutare Nunzio e lo ha fatto senza dire niente a nessuno.

Vedendo l'amica visibilmente colpita dal gesto di Michele, Mariella non potrà fare altro che fantasticare un loro ritorno di fiamma.

Silvia si interroga sui suoi sentimenti per Michele

Nella puntata di venerdì 22 dicembre Niko sarà preoccupatissimo per il suo collega. Alberto sprofonderà in uno stato di estrema fragilità e non sembrerà riuscire a digerire la lontananza del figlio Federico.

Nel mentre Clara inizierà a fare i conti con la sua stessa coscienza, in quanto non sarà del tutto sicura di aver fatto bene a scappare insieme a Eduardo. La donna arriverà al punto di credere che il suo futuro non sia con Sabbiese, poiché non riuscirebbe ad essere felice.

Marina e Roberto sarà sulla via di ritorno, mentre Ida attraverserà un momento molto difficile.

E mentre Diego sarà completamente ignaro di ciò che sta accadendo in Polonia, Mariella istigherà un dubbio sentimentale in Silvia: è ancora innamorata di Michele?

Ipotesi su Ida: Lara l'aiuterà a tornare a Napoli

Per Ida la situazione non sembrerà mettersi per il meglio, anzi. Bloccata in Polonia e costretta a vivere come una volta, la ragazza potrebbe anche decidere di scappare dalla sua famiglia per tornare a Napoli. In suo aiuto potrebbe sopraggiungere Lara, i cui sentimenti di vendetta contro Marina e Roberto non saranno veramente spariti, come ha cercato di far credere. A questo punto non è da escludere che, mentre Ferri e sua moglie saranno presi a festeggiare il successo del loro piano, possano ritrovarsi nuovamente tra i piedi Ida.