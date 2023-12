Nella casa del Grande Fratello non c’è tregua tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Nelle ultime ore, Giuseppe è arrivato persino a minacciare di voler lasciare il gioco, ponendo agli autori un ultimatum: o lui o Beatrice Luzzi.

Ultimatum di Giuseppe

Tutto è avvenuto quando l’attrice ha riportato a Giuseppe il pensiero di Marco Maddaloni, il quale l’ha definito un burattinaio. Anziché prendersela con lo sportivo, Garibaldi ha sfogato la sua rabbia su Beatrice e, oltre a ferirsi a una mano durante la vigilia di Natale, ha continuato a sparlare dell’attrice, appellandola come una pazza.

Non contento, il giovane calabrese si è poi recato in confessionale dove, nelle ultime ore ha dichiarato: “Io non sono un burattinaio, sono uno come Beatrice e se proprio c’è stato qualcuno che ha giocato con i sentimenti, quella è stata lei. Ancora oggi io lo penso, lei mi dice che sono un burattinaio o un gigolò, senza mai riservare una parola carina per me. Mi ha portato all’estremo, ora non glielo concedo più. Qui dentro o io o lei!”.

Il nuovo piano di Varrese per colpire Beatrice

Intanto anche Massimiliano Varrese sembra essere tornato sul piede di guerra contro Beatrice Luzzi. Nonostante il rimprovero di Alfonso Signorini di qualche settimana fa, Massimiliano nelle ultime ore ha rivelato a Monia: “Sono tornato il vecchio Massi, ma questa volta non mi faccio più rovinare da nessun altro.

Però tante cose vanno sistemate e da oggi lo farò nel confessionale. Sono tornato il Massi che non parla più, prima del personaggio, quello che usa altre frequenze. C’è molto bisogno e non solo per me”.

Il pubblico sui social si è ovviamente inorridito ad ascoltare questo dialogo di Massimiliano, in particolare dopo i rimproveri del conduttore in merito a un atteggiamento sbagliato nei confronti di una donna.

Beatrice Luzzi in testa ai sondaggi

In attesa di una nuova puntata del Grande Fratello, prevista per sabato 30 dicembre 2023, sul portale Grande Fratello forumfree è aperto un sondaggio, per votare il preferito della settimana. Alle 10:20 del 28 dicembre 2023, a tale domanda hanno partecipato 644 persone.

In testa vi è Beatrice Luzzi, con il 41.77% di preferenze.

Seguono poi a pari punti Perla Vatiero e Vittorio Menozzi, con il 12.42% di voti. Al quarto posto invece c’è Greta Rossetti, con il 6.99% di voti. Ad essere invece nel podio dei meno preferiti, ci sono: Marco Maddaloni, preferito con lo 0.78% e a pari merito i due nuovi entrati, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele, entrambi i preferiti con lo 0.31%.