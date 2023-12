Nella prossima stagione televisiva 2024/2024 non si esclude un approdo di Barbara d'Urso nella fascia della domenica pomeriggio di Rai 1.

Dopo la sua uscita di scena da Mediaset, a partire dal prossimo settembre la conduttrice partenopea potrebbe trovare spazio nel daytime della rete ammiraglia della tv di Stato e ritrovarsi a sfidare la moglie del suo ex capo Pier Silvio Berlusconi: trattasi di Silvia Toffanin in onda su Canale 5 con Verissimo.

Il futuro di Barbara d'Urso in tv: si va verso la domenica pomeriggio di Rai 1

Dopo mesi di silenzio e stop televisivo forzato, per la conduttrice napoletana tornerebbero ad aprirsi nuovamente le porte del piccolo schermo e per lei si ipotizza un possibile approdo nella seconda parte del pomeriggio domenicale di Rai 1.

Stando alle indiscrezioni riportate sul settimanale Oggi, l'idea sarebbe quella di creare una staffetta tra Mara Venier e Barbara D'Urso nel nuovo pomeriggio festivo della rete ammiraglia.

Dopo il consueto appuntamento con il contenitore festivo condotto dalla "zia Mara", la linea passerebbe a Barbara d'Urso, la quale si ritroverebbe a prendere il posto di Francesca Fialdini, attualmente al timone del talk show Da noi a ruota libera, che ogni settimana ottiene buoni ascolti nello slot orario che va dalle 17:15 alle 18:45 circa.

La possibile sfida domenicale tra d'Urso e Silvia Toffanin

Per l'ex volto di Pomeriggio 5 e Domenica Live arriverebbe così un nuovo talk show che la porterebbe ad essere protagonista di un giorno in cui per anni ha tenuto compagnia a milioni di spettatori sulla rete ammiraglia del Biscione, registrando ottimi consensi.

E, nel caso in cui questa indiscrezione dovesse concretizzarsi per davvero, la d'Urso si ritroverebbe a dover sfidarsi con Verissimo, il talk show del fine settimana condotto da Silvia Toffanin in onda attualmente su Canale 5.

Un duello auditel che non passerebbe affatto inosservato e renderebbe viva la prossima stagione televisiva 2024/2025.

Mediaset perde ascolti con Pomeriggio 5

Intanto, dal punto di vista auditel, Mediaset non può ritenersi soddisfatta degli ascolti registrati attualmente dal nuovo Pomeriggio 5 di Canale 5 condotto da Myrta Merlino.

L'ex volto de La7 non è riuscita a far breccia nel cuore del pubblico e dopo un buon esordio auditel, ha perso progressivamente ascolti, attestandosi su una media di circa 1,5 milioni di spettatori al giorno contro i 2,4 milioni registrati da La vita in diretta condotta da Alberto Matano.

Lo share del talk show Mediaset si ferma sulla soglia compresa tra il 12 e il 15% contro il 20-22% registrato quotidianamente da Rai 1.